Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Фактически это как Мальдивы»: на Камском море откроют марину для яхт и набережную
Мастер-план нового курорта рядом с Лаишево презентовали сегодня Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Там планируют построить яхтенную марину, отели, кафе, рестораны. Когда заработает проект и сколько будет стоить отдых, рассказал «Татар-информу» первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев.
Аквапарк и пять километров пляжа
По масштабам благоустройства территории нового курорта огромные. Помимо яхтенной марины на 300 мест и пятикилометровой набережной здесь есть места размещения и питания, а в лесном массиве откроют прогулочные зоны.
«На нашем новом курорте будет первая за 30 лет построенная в России современная яхтенная марина полного цикла. Она будет отвечать всем необходимым экологическим требованиям. Там можно будет арендовать или купить лодку, а также оставить ее на хранение на зиму», – рассказал Денис Секачев.
Вокруг марины сформируют номерной фонд на 1250 мест. Большинство отелей будут трехзвездочные, но один будет и четыре звезды. Что касается досуга, то на новом курорте планируют организовать более 40 разных видов активности для гостей как летом, так и зимой.
«Появится большое количество ресторанов разного уровня, фуд-корт. Здесь еженедельно будут проводить мероприятия, фестивали, будет играть музыка... Откроются спа, бассейны, клубы, термы и, возможно, будет аквапарк», – пояснил собеседник.
Кроме того, у гостей появится возможность заниматься зимней и летней рыбалкой. Еще на курорте будет возможность посадки самолетов на водных лыжах, откроется пристань для туристских кораблей.
«Фактически это как Мальдивы. Арендуй самолет и лети в любую точку Татарстана: Болгар, Свияжск и так далее. То есть турист не будет во время отдыха ограничен нашим курортом. При этом большие суда будут подходить к нашей марине, туристы смогут останавливаться в гостиницах», – поделился он.
Инвестиции в проект составят 16 млрд рублей
Изначально сумма инвестиций в новый курорт оценивалась в районе 25 млрд рублей, однако после дополнительных подсчетов сумму удалось сократить до 16 млрд.
«Из этой суммы 4,7 млрд рублей – это бюджетные средства, остальные – инвестиционные. Сейчас рабочее название курорта “Лаишево”, но мы понимаем, что это название города. Прорабатываем варианты. Я думаю, в ближайшее время на согласование в Татарстан вынесем новое название», – сказал Денис Секачев.
Он пояснил, что «Камское море» – это один из вариантов проекта, но есть и другие варианты. В целом весь курорт поделят на девять инвестиционных лотов, куда инвесторы смогут вкладывать средства. На сегодняшний день идут переговоры с предпринимателями, желающими открыть отели, рестораны и другие заведения на территории проекта, однако Секачев не стал называть имена и компании.
«Сейчас у нас на территории девять инвестиционных лотов. Их может быть больше, все зависит от интереса инвесторов. Каждый из них будет иметь свою финансовую модель и предназначение. Например, гостиница на 120 мест, три звезды. У всех объектов будет свой архитектурный код, точки подключения к инфраструктуре и возможность пользоваться государственными мерами поддержки», – сообщил собеседник.
«На новом курорте найдется отдых на любой кошелек»
При планировании территории был использован такой подход, чтобы на курорте могли отдохнуть люди с разным достатком.
«По нашим расчетам, курорт в Лаишево ежегодно будут посещать порядка 620 тыс. туристов. Это очень большая цифра, которая насытит наш курорт жизнью», – продолжил Секачев.
Представитель корпорации «Туризм.РФ» призвал не сравнивать лаишевский проект с курортами Краснодарского края, несмотря на то что многие детали были взяты с набережной Сочи.
«Я не думаю, что надо рассматривать Краснодарский край как конкурента. Наши туристы любят ездить в разные места. Отдых в Лаишево и в Сочи не конкурирует, а дополняет друг друга. Безусловно, многое взято с сочинского проекта. Это один из самых больших объектов в нашей стране. Все самое лучшее оттуда мы перенесли в Татарстан. Это будет центр гостеприимства на Волге», – добавил он.
Что касается цен в Лаишево, то они будут доступны для человека со средним достатком. Порядка 85% номерного фонда будет трехзвездочным, что вполне по карману среднему туристу. Ночь в таком отеле будет стоить 5-6 тыс. рублей, а в четырехзвездочном – до 15 тыс. рублей.
«У нас будет доступный отдых для активной молодежи, семейных людей, разных слоев населения. Наша целевая аудитория – наши сограждане. Только вокруг Лаишево в четырех часах езды живут около 12 млн человек, которые хотят приехать на Волгу и получить достойный сервис. Выбор будет на любой кошелек», – пояснил Секачев.
Сейчас мастер-план отправлен на утверждение Раису Татарстана Рустаму Минниханову, затем начнется проектирование. Работы рядом с Лаишево начнутся в конце 2024 года, а полностью курорт планируют построить к первому кварталу 2027 года.
«Активные строительные работы будут проходить с 2024 по 2026 год. Но хочу заверить, что это не затронет интересы жителей Лаишево. Мы находимся немного в стороне и не будем мешать отдыху на всеми любимых пляжах», – подчеркнул Секачев.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»