«Фактически это как Мальдивы»: на Камском море откроют марину для яхт и набережную

Помимо яхтенной марины на 300 мест и пятикилометровой набережной здесь есть места размещения и питания а в лесном массиве откроют прогулочные зоны

Фото: предоставлено корпорацией «Туризм.РФ»

Аквапарк и пять километров пляжа

По масштабам благоустройства территории нового курорта огромные. Помимо яхтенной марины на 300 мест и пятикилометровой набережной здесь есть места размещения и питания, а в лесном массиве откроют прогулочные зоны.

«На нашем новом курорте будет первая за 30 лет построенная в России современная яхтенная марина полного цикла. Она будет отвечать всем необходимым экологическим требованиям. Там можно будет арендовать или купить лодку, а также оставить ее на хранение на зиму», – рассказал Денис Секачев.

Вокруг марины сформируют номерной фонд на 1250 мест. Большинство отелей будут трехзвездочные, но один будет и четыре звезды. Что касается досуга, то на новом курорте планируют организовать более 40 разных видов активности для гостей как летом, так и зимой.

Денис Секачев: «На нашем новом курорте будет первая за 30 лет построенная в России современная яхтенная марина полного цикла» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Появится большое количество ресторанов разного уровня, фуд-корт. Здесь еженедельно будут проводить мероприятия, фестивали, будет играть музыка... Откроются спа, бассейны, клубы, термы и, возможно, будет аквапарк», – пояснил собеседник.

Кроме того, у гостей появится возможность заниматься зимней и летней рыбалкой. Еще на курорте будет возможность посадки самолетов на водных лыжах, откроется пристань для туристских кораблей.

«Фактически это как Мальдивы. Арендуй самолет и лети в любую точку Татарстана: Болгар, Свияжск и так далее. То есть турист не будет во время отдыха ограничен нашим курортом. При этом большие суда будут подходить к нашей марине, туристы смогут останавливаться в гостиницах», – поделился он.

«На новом курорте планируют организовать более 40 разных видов активности для гостей как летом, так и зимой» Фото: предоставлено корпорацией «Туризм.РФ»

Инвестиции в проект составят 16 млрд рублей

Изначально сумма инвестиций в новый курорт оценивалась в районе 25 млрд рублей, однако после дополнительных подсчетов сумму удалось сократить до 16 млрд.

«Из этой суммы 4,7 млрд рублей – это бюджетные средства, остальные – инвестиционные. Сейчас рабочее название курорта “Лаишево”, но мы понимаем, что это название города. Прорабатываем варианты. Я думаю, в ближайшее время на согласование в Татарстан вынесем новое название», – сказал Денис Секачев.

Он пояснил, что «Камское море» – это один из вариантов проекта, но есть и другие варианты. В целом весь курорт поделят на девять инвестиционных лотов, куда инвесторы смогут вкладывать средства. На сегодняшний день идут переговоры с предпринимателями, желающими открыть отели, рестораны и другие заведения на территории проекта, однако Секачев не стал называть имена и компании.

«Сейчас у нас на территории девять инвестиционных лотов. Их может быть больше, все зависит от интереса инвесторов. Каждый из них будет иметь свою финансовую модель и предназначение. Например, гостиница на 120 мест, три звезды. У всех объектов будет свой архитектурный код, точки подключения к инфраструктуре и возможность пользоваться государственными мерами поддержки», – сообщил собеседник.

«Появится большое количество ресторанов разного уровня, фуд-корт» Фото: предоставлено корпорацией «Туризм.РФ»

«На новом курорте найдется отдых на любой кошелек»

При планировании территории был использован такой подход, чтобы на курорте могли отдохнуть люди с разным достатком.

«По нашим расчетам, курорт в Лаишево ежегодно будут посещать порядка 620 тыс. туристов. Это очень большая цифра, которая насытит наш курорт жизнью», – продолжил Секачев.

Представитель корпорации «Туризм.РФ» призвал не сравнивать лаишевский проект с курортами Краснодарского края, несмотря на то что многие детали были взяты с набережной Сочи.

При планировании территории был использован такой подход, чтобы на курорте могли отдохнуть люди с разным достатком Фото: предоставлено корпорацией «Туризм.РФ»

«Я не думаю, что надо рассматривать Краснодарский край как конкурента. Наши туристы любят ездить в разные места. Отдых в Лаишево и в Сочи не конкурирует, а дополняет друг друга. Безусловно, многое взято с сочинского проекта. Это один из самых больших объектов в нашей стране. Все самое лучшее оттуда мы перенесли в Татарстан. Это будет центр гостеприимства на Волге», – добавил он.

Что касается цен в Лаишево, то они будут доступны для человека со средним достатком. Порядка 85% номерного фонда будет трехзвездочным, что вполне по карману среднему туристу. Ночь в таком отеле будет стоить 5-6 тыс. рублей, а в четырехзвездочном – до 15 тыс. рублей.

«У нас будет доступный отдых для активной молодежи, семейных людей, разных слоев населения. Наша целевая аудитория – наши сограждане» Фото: предоставлено корпорацией «Туризм.РФ»

«У нас будет доступный отдых для активной молодежи, семейных людей, разных слоев населения. Наша целевая аудитория – наши сограждане. Только вокруг Лаишево в четырех часах езды живут около 12 млн человек, которые хотят приехать на Волгу и получить достойный сервис. Выбор будет на любой кошелек», – пояснил Секачев.

Сейчас мастер-план отправлен на утверждение Раису Татарстана Рустаму Минниханову, затем начнется проектирование. Работы рядом с Лаишево начнутся в конце 2024 года, а полностью курорт планируют построить к первому кварталу 2027 года.

«Активные строительные работы будут проходить с 2024 по 2026 год. Но хочу заверить, что это не затронет интересы жителей Лаишево. Мы находимся немного в стороне и не будем мешать отдыху на всеми любимых пляжах», – подчеркнул Секачев.