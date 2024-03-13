На жилье и образование: Соцфонд рассказал, как тратят в 2024 году маткапитал татарстанцы

Более 2 тыс. татарстанских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала с начала года. Еще более 1 тыс. семей потратили частично средства господдержки на образование детей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Соцфонда по РТ.

«С начала года более 2,2 тыс. татарстанских семей направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Из них 231 семья использовала средства на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств и 1995 семей оплатили кредиты в банках. По заявлениям семей Соцфонд перечислил более 1,3 млрд рублей. Помимо улучшения жилищных условий в этом году семьи направили более 51 млн рублей на образование детей, которым исполнилось три года, а также более 4 тыс. семей направили 65 млн рублей на ⁠ежемесячную выплату», – рассказали в пресс-службе.

Как отметил управляющий Социального фонда Татарстана Эдуард Вафин, самым популярным направлением по распоряжению средствами маткапитала в республике по-прежнему остается улучшение жилищных условий, которое с начала реализации программы выбрали более 300 тыс. татарстанцев. Спикер напомнил, что семьи могут вступить в кооператив или взять кредит. Также есть возможность строительства дома на материнский капитал без использования кредитных средств. Кроме того, с этого года татарстанские семьи могут направить средства и на реконструкцию домов блокированной застройки, к примеру, таунхаусов и дуплексов.

«Всего за период реализации программы на социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в общество две семьи направили более 31 тыс. рублей», – уточнили в пресс-службе.