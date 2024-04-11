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Россияне смогут тратить маткапитал на реконструкцию таунхаусов
В России расширены возможности использования материнского капитала для семей с детьми. Теперь граждане смогут направить средства на реконструкцию домов блокированной застройки, или таунхаусов. Постановление подписано Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Направить маткапитал или часть средств можно не только на планируемый или проводящийся ремонт, но и на компенсацию затрат, если реконструкция уже завершилась. Также неважно, проводятся работы собственными силами или с привлечением строительной организации. В первом случае средства будут переведены на счет одного из родителей, во втором — строительной организации.
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