Россияне смогут тратить маткапитал на реконструкцию таунхаусов

В России расширены возможности использования материнского капитала для семей с детьми. Теперь граждане смогут направить средства на реконструкцию домов блокированной застройки, или таунхаусов. Постановление подписано Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Направить маткапитал или часть средств можно не только на планируемый или проводящийся ремонт, но и на компенсацию затрат, если реконструкция уже завершилась. Также неважно, проводятся работы собственными силами или с привлечением строительной организации. В первом случае средства будут переведены на счет одного из родителей, во втором — строительной организации.