«Купили в Арске квартиру»: жена бойца СВО рассказала о поддержке государства

Военнослужащий из Арского района Раят Насибуллин одним из первых отправился в зону проведения специальной военной операции, сейчас он служит старшим гранатометчиком. В тылу осталась супруга с двумя детьми. Пока муж стоит на страже родины, Гульнур Насибуллина купила квартиру.

«Самое радостное — купили в Арске квартиру в ипотеку. Обычно очереди ждут по пять-шесть лет. А мы стали обладателями квартиры за два года. Документы собрали еще до отъезда мужа Раята. Он сам еще не видел квартиру», — рассказала Гульнур Насибуллина.

Женщина отметила, что их семью поддерживают власти республики и района.

«Стараются поднять детям настроение. Недавно на автобусах ездили в цирк, возят на концерты. В школе бесплатно кормят. Дочь посещает хореографический кружок при районном Доме культуры, и там платим только половину стоимости. Заработную плату выплачивают. Чем выше звание, тем выше заработная плата. Муж сначала был солдатом, сейчас стал сержантом. Вручили удостоверение ветерана. Представили к награждению медалью, ее вручат позже», — перечисляет жена бойца.

В семье растут двое детей. Старшей Адиле 11 лет, перешла в пятый класс. Райнур, когда уходил отец, был еще дошкольником, уже идет во второй класс.

«В августе будет год, как он уехал после отпуска. Мы все понимаем, ждем, — рассказала Гульнур. — Дети очень скучают. В детском саду Райнур разрывал сердце словами: „Почему других забирают отцы, а меня нет?“. Теперь начал понимать. „Когда вырасту, я буду защищать страну, как отец“, — говорит он. Мы все гордимся Раятом».

Гульнур — уроженка Ак-Чишмы, а ее муж Раят из Старого Ашита. После школы три года учился в педагогическом колледже в Казани, освоил профессию программиста. Затем был призван в армию. Уехал на Северный Кавказ, служил в нескольких местах, домой вернулся из Астрахани. С 2013 года до ухода на СВО работал инспектором в охранной организации.

В настоящее время Насибуллины живут в большой и просторной квартире.

«Свекор и свекровь — очень хорошие люди. Мы постоянно с ними на связи, — сказала Гульнур. — Поддержка близких также придает силы, терпения. Мы с нетерпением ждем скорейшего завершения специальной военной операции и возвращения нашего отца домой живым и здоровым».

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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