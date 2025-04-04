«Кулибины» из Аксубаево изобрели станок и резак для антидроновых патронов

Фото предоставлено Людмилой Жареновой

В Аксубаевском районе Татарстана волонтеры не только помогают участникам специальной военной операции, но и изобретают устройства, которые могут использовать бойцы в различных ситуациях.

Так, Валерий Сидоркин разработал станок для нарезки ткани, который помогает значительно ускорить процесс изготовления маскировочных сетей. Теперь аксубаевцы режут ткань за считаные минуты. Раньше женщины-волонтеры оставляли на руках кровоточащие мозоли от ножниц, сейчас ленты для масксетей летят из станка сотнями.

Фото предоставлено Людмилой Жареновой

Станок оказался настолько удобным и простым в использовании, что его копии появились не только в Аксубаево, но и в Столбищах. Даже борясь с тяжелой болезнью, Валерий Сидоркин делился чертежами и советами с волонтерами со всего Татарстана.

Летом 2024 года с рабочим визитом район посетили депутаты Госдумы Олег Морозов и Айдар Метшин. Они были поражены рациональностью и практичностью изобретения. Айдар Метшин даже порекомендовал мастеру запатентовать устройство. Сидоркин не успел этого сделать. Но имя скончавшегося недавно изобретателя навсегда останется в памяти волонтеров.

Фото предоставлено Людмилой Жареновой

Помимо станка, аксубаевцы нашли еще один способ помочь бойцам – изготавливают заготовки для специальных патронов, используемых для борьбы с вражескими дронами.

Идея родилась от общения водителей грузовиков, доставляющих помощь, с фронтовиками. Волонтеры закупают шарики, термоусадочную трубку, электроды минимального диаметра и термопистолеты. Они изобрели резак, позволяющий нарезать заготовки строго на определенное количество шариков – для точности и надежности.

Фото предоставлено Людмилой Жареновой

Их разработки уже помогли в бою. В одном из случаев благодаря аксубаевским заготовкам удалось сбить три дрона и спасти шестерых бойцов. Волонтеры уверены: если их работа сохранит хотя бы одну жизнь – это уже огромная победа.

На сегодняшний день они изготовили и отправили на передовую более 160 тыс. заготовок на сумму свыше 454 тыс. рублей. За опытом к ним едут из других районов Татарстана – например, альметьевские пограничники специально приезжали в Аксубаево, чтобы изучить технологию.

Фото предоставлено Людмилой Жареновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Людмилой Жареновой

Позднее, 3 марта этого года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.