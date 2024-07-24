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Кулеба заявил, что Киев «желает и готов вести диалог и переговоры» с Россией
Киев «желает и готов вести диалог и переговоры с российской стороной». Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в разговоре с китайским коллегой Ван И, передает РИА Новости.
«Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — приводит слова Кулебы официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Как считает китайский дипломат, несмотря на то, что условия и возможности для этого еще не созрели, Пекин поддерживает все усилия, которые будут способствовать миру.
Слова Кулебы не первое за последние дни заявление киевского режима о готовности к переговорам. К примеру, на прошлой неделе украинский Президент Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Москвой, в том числе и с Президентом России Владимиром Путиным. Он утверждал, что понимает необходимость завершить конфликт как можно быстрее.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила такую риторику тем, что в США начался новый электоральный цикл. По ее словам, все эти высказывания встраиваются в поток политических новостей из Штатов, чтобы «напомнить о себе, где-то поклянчить еще».
Напомним, Москва не раз заявляла о своей готовности к диалогу, однако киевский режим на законодательном уровне запретил переговоры. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что нынешние заявления украинской стороны о возможности переговоров с Москвой лучше, чем планы «воевать до последнего украинца», однако следует дождаться конкретики от киевских властей.
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