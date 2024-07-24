Заявление украинского Президента Владимира Зеленского о необходимости скорейшего завершения конфликта с Россией связано с выборами в Соединенных Штатах — для того, чтобы выпросить очередную помощь. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает радио Sputnik.

Ранее Зеленский заявил, что понимает необходимость завершить конфликт на Украине как можно скорее.

«Эта риторика связана с электоральными циклами в Соединенных Штатах Америки, — объяснила дипломат. — Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома, вокруг их выборов посылает Банковая. В этом контексте это нужно рассматривать».

Она подчеркнула, что говорить об искренности Зеленского не приходится — все эти высказывания встраиваются в поток политических новостей из США, чтобы «напомнить о себе, где-то поклянчить еще».

В Кремле неоднократно отмечали о готовности к переговорам с Украиной. Президент РФ Владимир Путин в июне предложил свой мирный договор, приняв который, украинский конфликт мог сразу завершиться, однако власти Киева отвергли предложения российской стороны. На днях Зеленский заявил, что Киев будет готов «говорить вместе с партнерами с представителями России». Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления украинской стороны о возможности переговоров с Москвой лучше, чем планы «воевать до последнего украинца», однако следует дождаться конкретики от киевских властей.