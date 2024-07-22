Песков: Слова Зеленского о диалоге лучше планов воевать до последнего украинца

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков считает, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой лучше, чем отказ от них, однако следует дождаться конкретики. Об этом передает ТАСС.

«В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются», – отметил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что, конечно, «разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговоры о намерении воевать до последнего украинца», но нужно подождать конкретных действий со стороны Киева, «если таковые будут».

«<...> Что конкретно стоит за этими словами, о каких конкретно планах идет речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем», – резюмировал Песков.

В Кремле неоднократно отмечали о готовности к переговорам с Украиной. Президент РФ Владимир Путин в июне предложил свой мирный договор, приняв который, украинский конфликт мог сразу завершиться, однако власти Киева отвергли предложения российской стороны. Накануне Зеленский заявил, что Киев будет готов «говорить вместе с партнерами с представителями России».