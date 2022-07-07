Кубок лиги против санкций Запада: с кем воюют «Матч ТВ» и теледива Канделаки?

«Матч ТВ» требует от Российской Премьер-Лиги отказаться от идеи проведения Кубка лиги и грозит разорвать контракт на показ матчей под эгидой РПЛ. Спортивная редакция и эксперты «Татар-информа» раскрывают абсурдность ультиматума спортивного ТВ-монополиста России.

В «Матч ТВ» убеждены, что новый турнир понизит «медийную привлекательность чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу». Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фантазии монополиста из параллельной реальности, или в чем претензии «Матч ТВ»

Началось всё накануне, когда дирекция спортивного канала «Матч ТВ» в открытом письме пригрозила разорвать контракт на показ матчей Российской Премьер-Лиги, если будет организован турнир Кубка лиги.

Аргументы телеканала напоминают объяснительную школьника, который прогуливал занятия. Нет, написано всё, конечно, грамотно. Только вот сами аргументы выглядят, мягко говоря, притянутыми за уши.

Во-первых, в «Матч ТВ» искренне убеждены, что новый турнир почему-то понизит «медийную привлекательность чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу». Но эта привлекательность уже носит весьма спорный характер, к тому же история мирового футбола не подтверждает фантазии российского телеканала. Разве Английская Премьер-лига или Кубок Англии страдают от аналогичного Кубка лиги? Или Лига чемпионов от Лиги Европы?

Вообще сложно представить, что правообладатели ТВ-показа той же Лиги чемпионов могли диктовать условия УЕФА по вопросу создания Лиги конференций. Но «Матч ТВ», привыкший к роли монополиста в России, живет в своей реальности, где ему дозволено всё. Не понял инициативы канала и бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.

«Знаете, я к ультиматумам отношусь как к обоюдоострому оружию. Это может привести к встречному движению и разрыву контракта. Но если этот разрыв произойдет, то я за поиск федерального и общедоступного телеканала в качестве замены. Мое мнение, что «Матч ТВ» зря выступили с этим заявлением. Видимо, для них финансовые интересы перевешивают зрительские», – заявил специалист в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Бывший генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки по абсурдности заявлений превзошла даже «Матч ТВ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Теледива Канделаки по абсурдности заявлений превзошла даже «Матч ТВ»

Так или иначе, ультиматум «Матч ТВ» ожидаемо вызвал по большей части лишь возмущение в российском медиапространстве. Но и это не смутило монополиста. Критикам ответила заместитель генерального директора «Газпром-медиа», бывший генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Экс-теледива умудрилась даже затмить официальное заявление своего бывшего детища.

Опять же, в ее послании есть проблемы с логикой, зато есть оскорбления в адрес авторов идеи Кубка лиги и критиков официального письма «Матч ТВ». А также почти не завуалированное утверждение, что, кроме канала-монополиста, никто футбол в России показать не сможет. Относиться серьезно к подобным заявлениям очень сложно, скорее поверишь, что все происходящее – какой-то не очень смешной розыгрыш. Но нет. Всё взаправду. Футбольные эксперты также не спешат аплодировать самой спортивной теледиве страны.

«Тина Канделаки много чего говорит. Если ее послушать, то все болельщики круглые сутки смотрят «Матч ТВ», но это не так. Народ не будет ходить на футбольные стадионы и смотреть на Тину Канделаки? Ей для полного счастья осталось только начать комментировать футбол. Кажется, что она живет в какой-то параллельной реальности. Как говорят, в «театр одного актера весь билет продан», – прокомментировал ситуацию корреспонденту «Татар-информа» известный футбольный агент Алексей Сафонов.

Российские клубы и выступающие в них футболисты лишатся заметной доли матчей, что негативно скажется на уровне игры. Заполнить пробелы и призван Кубок лиги Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кубок лиги задуман как ответ на санкции Запада против российского футбола. В «Матч ТВ» понимают, на чьей стороне воюют?

Давайте немного отвлечемся от странных выпадов со стороны «Матч ТВ» и напомним, для чего затевается Кубок лиги в российском футболе. Эта идея напрямую связана с западными санкциями в отношении российского спорта. Помимо удара по контрактам игроков с российскими командами наши клубы отстранили от еврокубков, а сборную Россию лишили законного права сыграть в стыковых матчах за возможность принять участие в чемпионате мира в Катаре.

Несложно понять, что российские клубы и выступающие в них футболисты лишатся заметной доли матчей, что негативно скажется на уровне игры. Заполнить пробелы и призван Кубок лиги. Это понимают все, за исключением «самого спортивного» канала России. По сути, «Матч ТВ» в угоду своим малопонятным мотивам пытается похоронить меры поддержки российского футбола в условиях санкций. А как это еще назвать?

«Сейчас мы не играем в еврокубках, нет перерывов на игры сборной. Понятно, что эти паузы желательно заполнять матчами. Благодаря Кубку лиги у той же молодежи будет больше шансов получить игровую практику в своих клубах. Чем больше будет футбола, тем, наверное, интереснее.

И для меня нет разницы, кто и как на телевидении будет показывать новый турнир. «Матч ТВ» тоже может показать вместо футбола какой-то сериал, фильм или другую чушь. Я сам этот канал вообще практически не смотрю. Включаешь «Матч ТВ», там какие-то бои показывают, фильмы или другую ерунду», – сказал Алексей Сафонов корреспонденту «Татар-информа».

В Okko заявили о готовности приобретения прав на показ чемпионата России по футболу, если «Матч ТВ» расторгнет контракт Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Хамство Губерниева или толстый кошелек: в чем исключительность «Матч ТВ»?

Мнение Сафонова наводит вопросы о причинах странной уверенности «Матч ТВ» в собственной исключительности. Действительно, в чем она заключается? В перманентном хамстве главного лица канала Дмитрия Губерниева в прямом эфире? Или причина в гигантских финансовых потоках в бюджет «Матч ТВ», которые не способствуют повышению качества контента?

Хочется верить, что у РПЛ или РФС хватит возможностей поставить Тину Канделаки на место, тем более свято место пусто не бывает. Еще накануне в Okko заявили о готовности приобретения прав на показ чемпионата России по футболу, если «Матч ТВ» расторгнет контракт. Конечно, у них куда меньше денег, но размер кошелька, пожалуй, единственное конкурентное преимущество «Матч ТВ» перед конкурентами. А ведь помимо Okko есть еще Яндекс, который осилил показ целого сезона НХЛ. Наверное, «Матч ТВ» стоит трезво оценивать рынок спортивного ТВ в России. Но верится в это с большим трудом.