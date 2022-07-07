Тина Канделаки: «Кубок лиги — мертворожденная идея. Нет, друзья, так не пойдет»

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа», бывший генпродюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки отреагировала на критику открытого письма телеканала с угрозами разорвать контракт с РПЛ, в случае внедрения турнира Кубок лиги.

«"Матчу" нужны только деньги", "Разрывайте контракт, посмотрим у других" и другие мнения диванных специалистов спортивного телевидения удалось прочесть сегодня после нашего открытого письма касаемо Кубка РПЛ.

Интересно, конечно, получается — господа, вы вообще в курсе, как делается спортивное телевидение? Это же вам не ток-шоу с нескольких камер снять, это огромные мощности. Кто будет вам производить картинку? Кто будет производить VAR?

Или, быть может, наши коллеги из ОККО, которые рано или поздно придут к нам за производством картинки?

Возвращаясь к Кубку Лиги. Это выглядит уже мертворожденной идеей, коей когда-то была европейская Суперлига. Клубам нужна практика — факт. Болельщики хотят зрелища и больше матчей — тоже никто не спорит.

Ну давайте тогда сделаем из нашего Кубка России турнир, который будут хотеть выиграть все — от "Зенита" и «"Спартака" до махачкалинского "Динамо" и "Кубани". Он уже становится таким турниром — так зачем останавливать это движение вперед и возвращаться в нулевые, когда все гранды вылетали один за другим?

Любопытно будет завтра в программе "Есть тема!" послушать представителей букмекерской компании, которая, как и "Матч", заплатила приличную сумму РПЛ, рассчитывая на эксклюзивный продукт. Другие коммерческие партнеры лиги, думаю, тоже будут "в восторге" от турнира-дублера РПЛ.

В общем, вместо того, чтобы развивать то, что есть, некоторые персонажи хотят начать все сначала, чтобы выгодной стороной отличиться. Нет, друзья, так не пойдет — мы за свой продукт будем биться!» — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Ранее большинство клубов РПЛ проголосовало за создание нового турнира. Решение должны утвердить 15 июля.