Видео: Губерниев поругался с депутатом Госдумы РФ в эфире «Матч-ТВ»

Ведущий «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев устроил перепалку в прямом эфире программы телеканала «Есть тема!» с Депутатом Государственной думы Султаном Хамзаевым.

Губерниев по видеосвязи подключился к обсуждению в студию. На кадрах слышно, как он говорит: «кто это там бубнит таким голосом», имея в виду Хамзаева.

«Да бубнишь, Дмитрий, ты в своей шляпе непонятной», - ответил депутат.

Далее стороны на повышенных тонах продолжили выяснение отношений. В итоге Губерниев покинул прямой эфир, заявив:

«Так, я в прямой эфир с придурками не выхожу, всего доброго».