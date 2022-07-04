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Спорт
4 июля 2022  14:06
Артур Халилуллов

Видео: Губерниев поругался с депутатом Госдумы РФ в эфире «Матч-ТВ»

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Ведущий «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев устроил перепалку в прямом эфире программы телеканала «Есть тема!» с Депутатом Государственной думы Султаном Хамзаевым.

Губерниев по видеосвязи подключился к обсуждению в студию. На кадрах слышно, как он говорит: «кто это там бубнит таким голосом», имея в виду Хамзаева.

«Да бубнишь, Дмитрий, ты в своей шляпе непонятной», - ответил депутат.

Далее стороны на повышенных тонах продолжили выяснение отношений. В итоге Губерниев покинул прямой эфир, заявив:

 «Так, я в прямой эфир с придурками не выхожу, всего доброго».

#матч #госдума рф #спорт #телевидение
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