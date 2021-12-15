«Приходят больше, чем увольняются»: какова ситуация с медицинскими кадрами в Татарстане?

Хватает ли сегодня врачей и медсестер в больницах и поликлиниках Татарстана? Какие специалисты еще необходимы медучреждениям? Как в республике справляются с выгоранием медперсонала в условиях напряженной работы в пандемию? Ответы на эти и другие вопросы звучали сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

В Татарстане в 2021 году начали работать 1 858 врачей, а 1 700 покинули государственные клиники Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Достаточно ли медиков в Татарстане?

В Татарстане в 2021 году начали работать 1 858 врачей, 1 700 за аналогичный период покинули государственные клиники.

«Прибыло больше, чем убыло. Мы отмечаем, что уходят лица пенсионного возраста, ещё часть уезжает в другие регионы, есть категория, которая уходит в частные медицинские организации», – отметил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Работать в медицинские учреждения республики пришли 3 356 специалистов из среднего медицинского персонала.

Ильдар Фатихов подчеркнул, что для системы здравоохранения республики важно, что есть положительный прирост специалистов Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Ильдар Фатихов подчеркнул, что для системы здравоохранения республики важно, что есть положительный прирост специалистов. Всего сегодня в системе трудятся 56 681 медик.

Укомплектованность врачами в медучреждениях Татарстана составила 93,4%, средними медицинскими работниками – 96,4%. В первичном звене укомплектованность кадрами составила 97%.

«Укомплектованность по ФАП всегда остаётся на высоком уровне», – добавил заместитель министра. Там штат укомплектован на 93%.

Всего сегодня в системе трудятся 56 681 медик Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Из Казанского государственного медицинского университета в этом году выпустились 427 студентов-бюджетников и 187 целевиков.

«68% из выпускников ушли в первичную сеть. 28% продолжили обучение, кто-то вышел замуж и уехал. Но могу сказать, что 99% целевиков занимаются профессией и вернулись в практическую отрасль», – отметил проректор КГМУ по взаимодействию с учебно-производственными базами и клинической работе Алексей Шулаев.

В 2021 году 176 специалистов окончили ординатуру, 141 ординатор из них обучался по целевому направлению, они пришли работать и в поликлиники, и в стационары.

Алексей Шулаев: «Могу сказать, что 99% целевиков занимаются профессией и вернулись в практическую отрасль» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Соотношение между врачами и средним медицинским персоналом – один к трем. Поэтому численность выпускников 2021 года нашей республики составляет 1481 человек. На ноябрь этого года трудоустроено 1185. Это составило 80% от общего числа выпуска», – рассказала директор Казанского медицинского колледжа Зухра Хисамутдинова.

Как Covid-19 повлиял на медицинские кадры

В Татарстане во временные инфекционные госпитали для коронавирусных больных привлекли 17 161 медицинских работников.

Также к работе с Covid-больными привлекли 883 водителя скорой помощи и 1 318 учащихся и студентов.

Всего обеспечивают работу ВИГов, где борются с новой коронавирусной инфекцией, 2 070 врачей, 5 064 средних медицинских работников и 1 786 младшего медперсонала.

В этом году в Татарстане привлекали ординаторов и студентов-медиков для работы в первичном звене. Проректор КГМУ рассказал, что в 2021 году привлеки 1,5 тысячи студентов, по 200-250 ребят ежемесячно.

К работе с Covid-больными привлекли 883 водителя скорой помощи и 1 318 учащихся и студентов Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Со стороны практического здравоохранения отзывы положительные. Что касается студентов, есть разные мнения, но львиная доля – 90% – все-таки отзываются очень позитивно, с точки зрения того, что получили те навыки, которые в кавычках в мирное время, они могли бы не получить», – отметил Алексей Шулаев.

В Татарстане за годы пандемии четверть ушедших на пенсию врачей вернулись на работу.

«Мы посмотрели статистику за два года пандемии, 700 врачей пенсионного возраста ушло, но 25% из них вернулись», – отметил Ильдар Фатихов.

Замминистра объяснил, что некоторые уволившиеся врачи-пенсионеры решили вакцинироваться от коронавируса и вновь приступить к работе. По словам Ильдара Фатихова, для системы здравоохранения это важно.

Почему медики едут работать в Татарстан?

Основной поток врачей в медучреждения идет из вузов республики, из КГМУ и КФУ пришли работать 300 выпускников.

«Из других ведомств пришли 43 человека, из частных медицинских организаций – 160 врачей, из других субъектов приехали 158 врачей», – отметил он.

Еще 229 специалистов пришли в систему после длительного перерыва, о них сведений не было.

«К нам едут на наши меры социальной поддержки» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Ильдар Фатихов назвал причины, по которым медики приезжают работать в Татарстан.

«К нам едут на наши меры социальной поддержки», – добавил Фатихов.

В Татарстане сегодня работают федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по ним привлекли 868 врачей и средних медработников, в этом году начали работать еще 104 специалиста.

«Еще одна программа – социальная ипотека по целевой квоте Министерства здравоохранения республики Татарстан. Получили 135 квартир – это наши сотрудники, которые были поставлены на учет по соципотеке во всех районах республики Татарстан, где Госжилфонд строит ипотечные дома», – рассказал представитель Минздрава РТ.

Как медикам помогают справиться с выгоранием?

С началом пандемии новой коронавирусной инфекции, нагрузка увеличилась, как на стационары, так и на поликлиники.

Выгорание на сегодняшний день касается и врачей, и управленческого звена учреждений. Потому что работа идет 24 на 7 уже второй год подряд Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Выгорание на сегодняшний день касается и врачей, и управленческого звена учреждений. Потому что работа идет 24 на 7 уже второй год подряд. У нас в каждом стационаре, в том числе временных инфекционных госпиталях, организована служба медицинских психологов», – рассказал Ильдар Фатихов.

Такая практика применяется в РТ уже около десяти лет, сейчас психологов, помогающих врачам и медсестрам справиться с тяготами профессии, становится все больше. Для специалистов в медучреждениях оборудованы комнаты для релаксации.

«Самой лучшей профилактикой возникновения синдрома эмоционального выгорания является моральное стимулирование. Мне бы хотелось обратиться, чтобы побольше ласковых слов звучало бы от пациентов, руководителей в адрес наших медицинских сестер, акушерок, фельдшеров», – добавила директор Казанского медицинского колледжа Зухра Хисамутдинова.

Зухра Хисамутдинова: «Мне бы хотелось обратиться, чтобы побольше ласковых слов звучало бы от пациентов, руководителей в адрес наших медицинских сестер, акушерок, фельдшеров» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Каких врачей не хватает?

Проблема с нехваткой узких специалиство в районах Татарстана все еще остается. Сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра здравоохранения республики, рассказал врачей каких именно специальностей не хватает.

«Если мы берем амбулаторно-поликлиническое звено, это больше всего касается таких узких специалистов, как ЛОРы, психиатры, дерматовенерологи», – отметил Фатихов.

В стационарном звене в районах острая потребность всегда была, есть и остается в анестезиологах-реаниматологах Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По его словам, есть ряд районов, где существует потребность в участковых терапевтах и педиатрах. Но при этом есть районы с хорошей укомплектованностью.

«В стационарном звене острая потребность всегда была, есть и остается в анестезиологах-реаниматологах, патологоанатомической службе – она всегда была востребована. В неонатологах, врачах-фтизиатрах в некоторых районах точечно», – добавил замминистра.

Всего на сегодня требуются около 1200 врачей, из них 810 в поликлиники республики.