В Минздраве РТ рассказали, сколько врачей за год уволились и сколько пришли на работу

В Татарстане в 2021 году начали работать 1 858 врачей, 1 700 за аналогичный период покинули государственные клиники. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Прибыло 1 858, убыло 1 700 врачей. Прибыло больше, чем убыло. Мы отмечаем, что уходят лица пенсионного возраста, ещё часть уезжает в другие регионы, есть категория, которая уходит в частные медицинские организации», – отметил спикер.

Также на работу в республике устроились 3 356 средних медработников.

Ильдар Фатихов подчеркнул, что для системы здравоохранения важно, что есть положительный прирост специалистов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за годы пандемии 25% ушедших на пенсию врачей вернулись на работу.