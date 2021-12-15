К работе в Covid-госпиталях Татарстана привлекли более 17 тыс. медработников

В Татарстане во временных инфекционных госпиталях для коронавирусных больных работали 17 161 медицинский работник. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Также к работе с Covid-больными привлекли 883 водителя скрой помощи и 1 318 учащихся и студентов.

Всего обеспечивают работу ВИГов, где борются с новой коронавирусной инфекции, 2 070 врачей, 5 064 средних медицинских работников и 1 786 младшего медперсонала.