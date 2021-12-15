В пандемию в Татарстане четверть врачей-пенсионеров вернулись на работу

В Татарстане за годы пандемии 25% ушедших на пенсию врачей вернулись на работу. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Мы посмотрели статистику за два года пандемии, 700 врачей пенсионного возраста ушло, но 25% опять вернулись», – отметил спикер.

Замминистра пояснил, что некоторые уволившиеся врачи-пенсионеры решили вакцинироваться от коронавируса и вновь приступить к работе. По словам Ильдара Фатихова, для системы здравоохранения это важно.