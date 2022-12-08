Кто берет и сколько берут в Татарстане: эксперты рассказали о коррупционных делах

232 человека за этот год оказались на скамье подсудимых за коррупционные преступления в Татарстане. Половина из них, по словам экспертов, госслужащие. Какие коррупционные дела сейчас расследуются, а какие уже дошли до суда, рассказали эксперты на пресс-конференции в «Татар-информе».

Рафаэль Усманов: «Более 660 преступлений были совершены против органов власти и интересов службы. Остальные преступления, а именно 580 фактов, – это взяточничество» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Средний размер взятки в Татарстане – 174 тысячи рублей

Взятки, аферы, присвоение и растрата – то, на чем из года в год попадаются чиновники, госслужащие и рядовые жители Татарстана, отметили на пресс-конференции в «Татар-информе» представители Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, республиканских МВД и Следкома. По словам экспертов, совместная работа министерств и силовых ведомств привела к тому, что за этот год в республике было выявлено более тысячи коррупционных преступлений.

«Более 660 преступлений были совершены против органов власти и интересов службы. Остальные преступления, а именно 580 фактов, – это взяточничество, из которых 75 были совершены в крупном и особо крупном размерах. Средний размер взятки составил 174 тысячи рублей», – уточнил временно исполняющий обязанности начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Рафаэль Усманов.

Чаще всего на коррупционных преступлениях попадались в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах. Среди районов на первых местах антирейтинга – Нижнекамский и Зеленодольский.

По версии следствия, Геннадий Титов незаконно отклонил заявки компании для участия в торгах на закупку абсорбирующего белья и подгузников для взрослых Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Пять миллионов за услуги аудита, полмиллиона за согласование

Говоря о коррупционных преступлениях, которые сейчас находятся на особом контроле республиканского МВД, Рафаэль Усманов не мог не вспомнить нашумевшее задержание замглавы татарстанского ФСС Геннадия Титова, который попался на превышении должностных полномочий. В руки оперативников он попал в начале этого года и вот-вот следом за своим шефом Павлом Лохановым окажется на скамье подсудимых и выслушает свой приговор.

Напомним, что, по версии следствия, Титов незаконно отклонил заявки компании для участия в торгах на закупку абсорбирующего белья – впитывающих простыней – на сумму более 31 миллиона рублей и подгузников для взрослых на сумму более 188 миллионов рублей.

Летом в поле зрения сотрудников попал замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов. По информации Усманова, Игонов получил более пяти миллионов рублей за навязывание договора на проведение строительного аудита подконтрольной фирмой.

В поле зрения борцов с коррупцией попал главный архитектор Альметьевска Антон Севастьянов. По версии полицейских, он получил более полумиллиона рублей за согласование строительства различных объектов.

Александр Игонов получил более 5 миллионов рублей за навязывание договора на проведение строительного аудита подконтрольной фирмой Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Какие сферы самые коррупционные?

Образование и здравоохранение, как отметил Рафаэль Усманов, по-прежнему остаются сферами с самыми высокими коррупционными рисками. В них стражи порядка за год выявили почти 300 случаев, связанных с коррупцией.

Под следствием до сих пор находится руководитель Бюро медико-социальной экспертизы №41 Альбина Минекаева, отвечающая за инвалидов Нижнекамска, Камских Полян и Заинского района. Она и сотрудники бюро, по версии следствия, за деньги оформляли липовую инвалидность.

«В сфере образования задержана заведующая медицинским колледжем Набережных Челнов. Женщина получила взятки за выдачу сертификатов о повышении квалификации медработников. В суд направлено дело декана факультета ТИСБИ, получавшего взятки за положительные оценки», – добавил Усманов.

Но не все из тысячи выявленных коррупционных преступлений получили статус уголовного дела. На данный момент в республике следствие занимается 819 случаями.

«Да это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но я вас уверяю, что эффективность нашей работы только повысилась. Здесь, конечно, есть свои юридические тонкости и вопросы о квалификации тех или иных преступлений», – объяснил заместитель руководителя первого контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Татарстану Артур Хафизов.

Артур Хафизов: «До суда нами было доведено 208 уголовных дел, на скамье подсудимых оказались 232 человека» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как аферы чиновника поставили под угрозу жизни тысячи человек

Всего сотрудники Следственного комитета довели до завершения расследования более 1200 дел о коррупции. Это четверть от всех преступлений, которые были расследованы в Татарстане. Раскрываемость данных преступлений стала на треть выше, если сравнивать с прошлым годом, уточнил Хафизов.

«До суда нами было доведено 208 уголовных дел, на скамье подсудимых оказались 232 человека. Они совершили более 600 коррупционных преступлений. Три четверти из них – это уголовные дела о получении, даче взятки и мошенничестве», – уточнил Хафизов.

Представитель Следкома заострил внимание на том, что больше половины оказавшихся на скамье подсудимых за коррупционные преступления – должностные лица.

«Коррупция среди чиновников различного уровня сильно подрывает доверие населения к государству. Самый большой вред они причиняют в сфере организации торгов, аукционов для проведения закупок для государственных и муниципальных нужд», – отметил Хафизов.

В числе недобросовестных чиновников оказался заместитель главы МЧС Татарстана Олег Степущенко. Сейчас его дело находится на рассмотрении в Советском районном суде, ему предъявлено обвинение в мошенничестве с ущербом на 40 млн рублей. Уголовное дело связано с установкой сирен, из которых часть оказалась неисправна. Своими действиями, как подчеркнул прокурор во время оглашения обвинения, Степущенко поставил под угрозу жизни тысячи человек.

«Что немаловажно, здесь был конфликт интересов. В коммерческой организации, с которой был заключен контракт, был трудоустроен его сын. Допущенные нарушения на протяжении долгого времени скрывались от руководства республики», – высказался Артур Хафизов.

В числе недобросовестных чиновников оказался заместитель главы МЧС Татарстана Олег Степущенко Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Вывели часть денег во время велофеста и переписи населения

Отдельно на пресс-конференции в «Татар-информе» остановились на результатах работы антикоррупционной экспертной группы. К слову, Татарстан стал единственным регионом в стране, где существует отдельная спецгруппа, занимающаяся выявлением и профилактикой коррупции, рассказал замначальника Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

Хищение бюджетных средств было выявлено после проведения ночного велофеста в 2021 году. Тогда Госкомитет по туризму заключил муниципальный контракт с некой фирмой ООО «Конект». Та, в свою очередь, наняла субподрядчика, который должен был предоставить 125 грузовых автомобиля на перекрытие дорог. На деле стражи порядка выявили ряд неточностей – в частности, субподрядчик предоставил документы, в которых были указаны совершенно другие данные.

«Само мероприятие, конечно, прошло. Но сейчас возникает вопрос в стоимости услуг, которые были оплачены, или в количестве техники, которая была предоставлена. Однако второй вариант – сомнителен. Скорее всего, здесь ключевой вопрос – это стоимость», – отметил Рустам Гаязов.

Рустам Гаязов рассказал, что Татарстан стал единственным регионом в стране, где существует отдельная спецгруппа, занимающаяся выявлением и профилактикой коррупции Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, признаки хищения бюджетных денег были выявлены после проведения Всероссийской переписи населения. Тогда Комитет по транспорту заключил с фирмой три муниципальных контракта. Подрядчик обязан был предоставить в Казани транспорт, сумма услуг оценивалась в более чем 7 млн рублей.

«В качестве подтверждения оказания услуг фирма предоставила путевые листы. При этом ряд водителей, указанных в этих путевых листах, либо вообще не работали, либо они оказывали услуги в меньшем объеме. Также они указали, что подписи в актах поддельные», – отметил Гаязов.

Не обошлось без нарушений условий договора по обеспечению безопасности в школах, рассказал Рустам Гаязов. В 2022 году на оборудование казанских школ системами управлениями доступа было выделено 40 млн рублей. На деле же подрядчики нарушили техзадание и даже заставляли платить родителей за карточки доступа для детей.

«Работа по установке системы контроля и управления доступом стоимостью 7,9 миллиона проведена в 130 учреждениях общего образования в Казани в 2021 году. В этом году более двухсот учреждений были оборудованы на сумму 41 миллион», – сообщил Гаязов.

В числе обманутых оказались родители учащихся в гимназии №122 и школы №55. На данный момент незаконно собранные с родителей средства возвращены.

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / «Татар-информ»