Замглава ФСС в Татарстане задержан по подозрению в превышении полномочий

Сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали замуправляющего региональным отделением ФСС по РТ Геннадия Титова. Его подозревают в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, замглавы отделения незаконно отклонил заявки компании для участия в торгах. Первый аукцион был на закупку абсорбирующего белья (впитывающих простыней) на сумму более 31 млн рублей и подгузников для взрослых на сумму более 188 млн рублей. Отмечается, что изначально компания была признана победителем аукциона, но Титов, по версии следствия, дал указания по двум вышеуказанным торгам своим подчинённым, в целях подготовки соответствующего решения.

Действиями замглавы были нарушены права и законные интересы компании.

Стоит отметить, что руководство ФСС по Татарстану попадает в поле зрения оперативников не впервые. Ранее по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей стражи порядка задержали главу ФСС Павла Лоханова. Приволжский райсуд отправил главу Фонда в СИЗО. Совсем недавно ИА «Татар-информ» стало известно, что Лоханов покинул пост главы ФСС по РТ.