Суд арестовал замглавы Приволжского управления Ростехнадзора

Елена Саляхова

В Вахитовский районный суд Казани арестовал замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова.

Следствие обратилось в суд с ходатайством отправить Игонова в СИЗО. Накануне ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело в отношении Игонова было возбуждено 21 июля в Главном следственном управлении МВД Татарстана.

По версии следствия, Игонов навязал руководству ООО «Группа Энергострой» заключение невыгодного договора с компанией «Спекторстрой». Сумма контракта составила более пяти млн рублей, за эти деньги должны были провести строительный аудит Казанской ТЭЦ-1, которая, к слову, является филиалом «Татэнерго».

Следствие уверено, что «Спекторстрой» подконтрольна Игонову. Деньги, которые поступили на счет фирмы, были похищены.

«Учитывая тяжесть обвинения, Игонов может скрыться от предварительного следствия или оказать давление на свидетелей», – обосновал свое ходатайство следователь.



Фото: © Елена Саляхова

Он добавил, что следствию предстоит допросить еще нескольких свидетелей, провести очные ставки, обыски и изъять документы.

Сам Игонов свою вину не признал. Настаивал, что на момент заключения договора с «Групп Энергостой» в Ростехнадзоре еще не работал.

«Прошу не удовлетворять ходатайство следствия. Оказывать давление на свидетелей и скрыться я не собираюсь. Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Я 18 лет проходил службу в органах государственной безопасности. Я всю жизнь служил Родине», – обратился к суду обвиняемый.

Выслушав доводы сторон, суд ходатайство следствия удовлетворил. Игонова отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что во время обысков в Приволжском управлении Ростехнадзора оперативники задержали замглавы Александра Игонова. Спустя несколько часов в руки силовиков попался топ-менеджер Казанского вертолетного завода.