Ксения Янова: Игры будущего — пример того, что инициативы воплощаются в жизнь

Игры будущего — один из примеров того, что инициативы, поддержанные государством, воплощаются в жизнь. Об этом заявила «Татар-информу» руководитель Департамента регионального взаимодействия «Движения первых» Ксения Янова в «Казань Экспо», где пройдет церемония открытия Международного мультиспортивного турнира.

«Мы как никто можем сказать, что действительно главная цель — это инициатива молодежи», — сказала собеседница информагентства.

Янова отметила, что ожидает от этого мероприятия «прозрения мира в плане открытости России ко всему новому», инновационных технологий и поддержки инициатив молодежи.

Международный мультиспортивный турнир пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из 107 стран, объединяющие свыше 2 тыс. спортсменов. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.