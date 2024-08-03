Крымский вояж Минниханова, убийство Хании и «Холодная война 2.0»: обзор событий недели

Рустам Минниханов побывал в Молодежном центре «Сэлэт — Ак Барс», который располагается в поселке Форос на южном берегу полуострова

Фото: rais.tatarstan.ru

Крымский вояж Минниханова: Раис РТ совершил поездку в Форос, Симферополь и Севастополь

Событие недели в межрегиональной дипломатии республики – рабочая поездка Рустама Минниханова в Крым. Этот полуостров, можно сказать, в последнее время стал родственным регионом для Татарстана. Глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с Рустамом Миннихановым заслуженно выделил республику среди российских регионов.

В свою очередь Раис Татарстана отметил, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь вносят большой вклад в развитие страны и защиту суверенитета России.

«Давние братские отношения между народами Татарстана и Крыма с каждым годом становятся крепче», — сказал Раис РТ.

Минниханов также встретился с главой Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, муфтием Эмирали Аблаевым и посетил соборную мечеть в Симферополе.

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил соборную мечеть в Симферополе Фото: rais.tatarstan.ru

Раис РТ не ограничился только мусульманской стороной духовной жизни Крыма. Он посетил комплекс «Новый Херсонес», который открылся 30 июля. В сопровождении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона татарстанский лидер осмотрел музейно-храмовый комплекс, где ему рассказали о концепции парка и его историческом значении.

Кроме того, Рустам Минниханов побывал в Молодежном центре «Сэлэт — Ак Барс», который располагается в поселке Форос на южном берегу полуострова. Сейчас в профильных сменах лагеря отдыхают 237 детей из Татарстана и 60 — из Республики Крым.

На примере поездки в Крым мы видим содержательную разноплановость региональных поездок Рустама Минниханова. Помимо официальной и деловой частей в поездках фигурируют и культурно-религиозная составляющая. Примечательно, что не отдается предпочтение только одной из религий – Рустам Минниханов старается охватить и другие конфессии.

Тем самым даже в поездках в другие регионы продолжает оставаться незыблемым следование одной из основ жизни республики, ее базиса – межнационального и межконфессионального мира и гармонии. Мир детей и молодежи тоже не остается без внимания.

Владимир Путин анонсировал ответные меры на развертывание американских ракет в Германии Фото: сайт Кремля

Холодная война 2.0: чем ответил Путин на американские ракеты в Германии

Заявление недели – Владимир Путин анонсировал ответные меры на развертывание американских ракет в Германии. Президент России на военно-морском параде в честь Дня ВМФ весьма жестко прокомментировал заявления американской администрации и правительства Германии о планах размещения на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности.

«Такая ситуация напоминает события времен холодной войны. В случае реализации Соединенными Штатами подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности», – сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что в России разработка ряда систем средней и малой дальности находится на завершающей стадии.

«Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира», – добавил он.

Россия может ответить так же, как СССР во времена Карибского кризиса 1962 года. Тогда человечество прошло буквально по краешку от самоуничтожения в тотальной ядерной войне.

Все повторяется, только это новое повторение происходит с еще большими ядерными арсеналами и на новых ступенях технологического развития оружия.

Кстати, Карибский кризис тогда разрешился выводом советских ракет с Кубы в обмен на вывод американских ракет из Турции, а также отменой блокады Кубы и выдачей гарантии США ненападения на Кубу.

Россия уже в 2023 году разместила в Республике Беларусь заряды тактического ядерного оружия. Точно так же, как это давно делают США на территориях своих союзников. Так что Россия вполне может разместить на территории Республики Беларусь и ракеты малой и средней дальности. С тем же полетным временем до Европы (раз уж Германия так прогнулась перед своими американскими хозяевами).

Именно так будет работать российская стратегия сдерживания – на каждый агрессивный шаг отвечать таким же жестким зеркальным шагом. И только тогда в головы американцев придет разум и осознание того, что они своими действиями ставят мир на грань ядерного апокалипсиса.

Последнее фото Исмаила Хании за несколько часов до гибели, на встрече с высшим руководителем Ирана Али Хаменеи Фото: ru.wikipedia.org

Убийство миллиардера из трущоб: как аукнется Израилю ликвидация главы политбюро ХАМАС

Трагическое событие недели с далеко идущими последствиями – палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро Исмаила Хании в результате ночного авиаудара по его резиденции в Тегеране.

Убийство произошло нарочито демонстративно: Исмаил Хания присутствовал в Тегеране на церемонии приведения к присяге нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Вечером он встретился с верховным лидером Ирана Али Хаменеи вместе с лидером «Исламского джихада» Зиадом Нахалом.

Ликвидация Хании – это еще и пощечина для Тегерана. Получается, что иранцы не смогли обеспечить безопасность своему почетному гостю. А еще это удар по суверенитету Ирана, потому что атака произошла на территории столицы страны.

Реакция на этот террористический акт оказалась очень резкой со стороны ряда ведущих стран – с осуждениями выступили Турция, Китай и многие страны арабского мира. К ним присоединилась и Россия.

Кроме того, МИД РФ призвал к сдержанности все стороны и отказу от шагов, которые могут привести к деградации обстановки после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Только что приведенный к присяге новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что исламская республика будет защищать свой суверенитет. Таким образом он дал понять, что эскалация боевых действий на Ближнем Востоке из-за действий Израиля неминуема.

В последнее время Исмаил Хания активно перемещался по Ближнему Востоку в качестве переговорщика по соглашению о прекращении огня. Эксперты называли его политическим и дипломатическим фронтом ХАМАС. Теперь путь к переговорам, можно сказать, отрезан террористическими действиями израильтян. Впереди только очередная вспышка насилия в регионе, в которую неминуемо будет втянут напрямую Иран, а также опосредствованно Турция.

На этой неделе вступил в силу указ Президента РФ об увеличении выплаты заключающим контракт с Минобороны России до 400 тысяч рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вступил в силу указ Президента РФ об увеличении выплаты контрактникам СВО

На этой неделе вступил в силу указ Президента РФ об увеличении выплаты заключающим контракт с Минобороны России до 400 тысяч рублей (вместо 195 тыс. ранее).

Тем же Указом Владимир Путин рекомендовал властям регионов выплачивать по 400 тысяч из средств субъекта Федерации. Но Татарстан уже с июля платит при заключении контракта намного больше – 1,005 млн рублей. Еще до 300 тыс. рублей можно получить от муниципалитетов. То есть республика оказалась на шаг впереди. Раис РТ Рустам Минниханов поднял выплаты контрактникам до того, как на это обратил внимание президент страны.

На этой неделе принято решение сохранить повышенные выплаты от республики до 20 августа. Суммарно, с учетом повышения выплаты от Минобороны, контрактники из Татарстана будут получать до 1,7 млн рублей.

«Это огромные траты, но мы не можем не решить эту задачу. Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Будем максимально помогать», – говорил в начале июля Раис Татарстана.

Мы видим, как в Татарстане предугадали дальнейшее увеличение выплат и с опережением на месяц повысили единовременные выплаты лицам, заключающим с Минобороны РФ контракт. Кроме того, республика не стала корректировать эту доплату в сторону снижения после увеличения выплат федеральной составляющей. Благодаря этому решению в Татарстане сегодня одна из самых высоких в стране единовременных выплат новым контрактникам.

Событие недели для аграрного сектора состоялось в Высокогорском районе. Там прошла пресс-конференция с участием заместителя Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Село стареет: в Татарстане пожаловались на отток молодежи в города

Событие недели для аграрного сектора состоялось в Высокогорском районе. Там прошла пресс-конференция с участием заместителя Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова. На ней говорилось о демографических проблемах в сельской местности.

Одна из ключевых проблем в развитии села на сегодняшний день в Татарстане, как и по всей России, – это повышение среднего возраста жителей. Молодежь не хочет переезжать из городов, а сельчане стремятся в мегаполисы, сообщил Марат Ахметов.

«Самая главная проблема – деревня “стареет”. Конечно, конкурировать с Казанью сложно. Людской ресурс в сельской местности иссякает. В таких условиях приходится привлекать мигрантов. Но до сих пор как в нашей республике, так и стране в целом нет реальной работающей большой программы, направленной на сохранение сельского уклада жизни. Формы поддержки есть, но они не соответствуют масштабу проблемы», – заявил он.

Следствием нежелания молодежи жить и работать в селе стал дефицит кадров на производствах. Локально эту проблему удалось решить благодаря внедрению новых технологий и модернизации, продолжил Ахметов.

Однако проблема нехватки рабочих рук на селе никуда не исчезнет и в ближайшие годы будет становиться все масштабнее. Над ней придется еще очень плотно поработать, заключил он.

При этом Татарстан экономически поддерживает сельское хозяйство. За последние пять лет в развитие агропромышленного комплекса было инвестировано около 146 млрд рублей. Это привело к тому, что республика вышла на лидирующие позиции по ряду показателей в отрасли.