Холодная война 2.0: чем ответил Путин на американские ракеты в Германии

Дональд Трамп объявил о выходе США из ДРСМД в октябре 2018 года

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НАТО: подлетное время – 10 минут

Белый дом объявил, что США начнут «эпизодическое» размещение дальнобойного оружия на территории Германии. Дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, обладающее значительно большей дальностью, чем нынешние наземные огневые средства в Европе.

Правительство ФРГ оперативно прогнулось под американцев и 11 июля заявило, что рассматривает развертывание в Германии американских ракет средней дальности в качестве ответа на выход России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Справедливости ради, здесь правительство ФРГ откровенно врет. Действие ДРСМД, заключенного между США и СССР в 1987 году, было официально прекращено 2 августа 2019 года по инициативе американской стороны, о чем неоднократно заявляли в МИД РФ. На тот момент американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДРСМД в октябре 2018 года.

А раз договора нет, то американцы сочли, что они вправе разместить ракеты средней и меньшей дальности недалеко от российских границ. Таким образом, в зоне досягаемости американских ракет в ФРГ окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура с подлетным временем до целей около 10 минут. Такого не было со времен холодной войны.

Владимир Путин: «В случае реализации Соединенными Штатами подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности» Фото: kremlin.ru

Что заявил Владимир Путин

Владимир Путин на военно-морском параде в честь Дня ВМФ весьма жестко прокомментировал заявления американской администрации и правительства Германии о планах размещения на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности.

«Такая ситуация напоминает события времен холодной войны. В случае реализации Соединенными Штатами подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности», – сказал Путин.

При этом Путин подчеркнул, что в России разработка ряда систем средней и малой дальности находится на завершающей стадии.

«Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира», – добавил он.

Россия, как заявил Путин, продолжит усовершенствовать свои ракетные системы, особенно в части уже успешно показавших себя в боевых действиях на Украине гиперзвуковых ракет Фото: mil.ru

Как может ответить Россия

Россия ответит так же, как СССР во времена Карибского кризиса 1962 года. Тогда человечество прошло буквально по краешку от самоуничтожения в тотальной ядерной войне.

Все началось, когда в 1961 году США начали размещение в Турции, около города Измира, 15 ракет средней дальности PGM-19 «Юпитер» с радиусом действия 2400 км – ракеты могли долететь до Москвы.

И хотя подобные действия были не запрещены международным правом, эскалация напряженности началась со стороны США. Знакомая картина? В СССР осознали беззащитность перед ударом этих ракет и пошли на зеркальный шаг – разместили в октябре 1962 года ядерные ракеты на Кубе (40 баллистических ракет средней дальности).

Советские ракеты средней дальности на кубинской территории могли бить на дистанцию до 4000 км (Р-14). Они держали бы под прицелом Вашингтон и около половины авиабаз стратегических ядерных бомбардировщиков ВВС США. Кстати, международное право тоже никак не запрещало кубинцам размещать у себя советские ракеты. Как и сейчас, нет никакого ДРСМД и Россия считает себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

Все повторяется, только это новое повторение происходит с еще большими ядерными арсеналами и на новых ступенях технологического развития оружия.

Кстати, Карибский кризис тогда разрешился выводом советских ракет с Кубы в обмен на вывод американских ракет из Турции, а также отменой блокады Кубы и выдачей гарантии США ненападения на Кубу.

Россия уже в 2023 году разместила в Республике Беларусь заряды тактического ядерного оружия. Точно так же, как это давно делают США на территории своих союзников. Так что Россия вполне может разместить на территории Республики Беларусь и ракеты малой и средней дальности. С тем же полетным временем до Европы (раз уж Германия так прогнулась перед своими американскими хозяевами).

Кроме того, Россия, как заявил Путин, продолжит усовершенствовать свои ракетные системы, особенно в части уже успешно показавших себя в боевых действиях на Украине гиперзвуковых ракет.

Именно так будет работать российская стратегия сдерживания – на каждый агрессивный шаг отвечать таким же жестким зеркальным шагом Фото: mil.ru

Сработает российская стратегия сдерживания

Жизнь американцев ничему не учит. Повторяя почти по кальке действия 1961-1962 годов, американцы забывают, что Россия может ответить точно так же, как СССР в то время.

Именно так будет работать российская стратегия сдерживания – на каждый агрессивный шаг отвечать таким же жестким зеркальным шагом. И только тогда в головы американцев придет разум и осознание того, что они своими действиями ставят мир на грань ядерного апокалипсиса.

И они уберутся со своими ракетами из Германии, как в 1962 году убрались из Турции. История циклична: в первый раз повторяется как трагедия, во второй – как фарс.