Марат Ахметов: «90% стройки – в Казани и Челнах, это лишает людей наши деревни»

Одна из ключевых проблем в развитии села на сегодняшний день в Татарстане, как и по всей России – это повышение среднего возраста жителей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас главная проблема – село стареет»

Одна из ключевых проблем в развитии села на сегодняшний день в Татарстане, как и по всей России, – это повышение среднего возраста жителей. Молодежь не хочет переезжать из городов, а сельчане стремятся в мегаполисы, сообщил Марат Ахметов.

«Самая главная проблема – деревня “стареет”. Конечно, конкурировать с Казанью сложно. Людской ресурс в сельской местности исcякает. В таких условиях приходится привлекать мигрантов. Но до сих пор как в нашей республике, так и стране в целом, нет реальной работающей большой программы, направленной на сохранение сельского уклада жизни. Формы поддержки есть, но они не соответствуют масштабу проблемы», – заявил он.

В Татарстане работает ряд программ по привлечению молодежи на село, среди которых профильная ипотека конкурс грантов агростартапов и многие другие. Однако проблема будет сохраняться, пока не поменять в сознании людей образ села и фермы, уверен первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Ленар Гарипов: «Нужно больше работать с молодежью и менять менталитет в плане восприятия села» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раньше в перспективе родители не хотели отпускать детей в села. Ассоциация всегда была такая: ушанка, резиновые сапоги, фуфайка и плохой запах. Такого уже давно нет. Мы стараемся везде об этом рассказывать, чтобы люди понимали, как сейчас выглядит и работает ферма. В этом смысле нужно больше работать с молодежью и менять менталитет в плане восприятия», – пояснил он.

Для этого проводятся занятия в школах и профильных университетах, где ребятам рассказывают о том, как организуется производство разных продуктов, и даже посещают некоторые фермы, рассказал Гарипов.

Марат Ахметов предложил сменить акцент при строительстве жилья с больших городов на села в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Модернизация производств позволила ненадолго решить проблему дефицита кадров»

Следствием нежелания молодежи жить и работать в селе стал дефицит кадров на производствах. Однако локально эту проблему удалось решить благодаря внедрению новых технологий и модернизации, продолжил Ахметов.

«Если бы мы за прошлые годы в сельском хозяйстве не смогли столь масштабно модернизироваться, то положение оказалось бы затруднительным. Пришла новая техника, теперь один человек способен работать на одном тракторе вместо четырех, при этом, с кратно большей производительностью. Тракторист получает хорошую зарплату, поскольку нужно платить только ему одному, а не четырем людям», — заявил он.

Марат Ахметов: «Если бы мы за прошлые годы в сельском хозяйстве не смогли столь масштабно модернизироваться, то положение оказалось бы затруднительным» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако проблема нехватки рабочих рук на селе никуда не исчезнет и в ближайшие годы будет становиться все масштабнее, над ней придется еще очень плотно поработать, заключил Ахметов.

Как одно из решений этой проблемы он предложил сменить акцент при строительстве жилья с больших городов на села в Татарстане.

«Масштабы строительства жилья можно было бы перемещать в сельскую местность. У нас 90% строятся в Казани и Набережных Челнах и их пригородах. Это лишает последних людских ресурсов наши деревни. Это задача решаема на уровне нашей республики», — подчеркнул заместитель Председателя Госсовета РТ.

В этой связи Ахметов привел в пример инициативу главы Мамадышского района по субсидированию государством покупки домов в деревнях.

«Пришла новая техника, теперь один человек способен работать на одном тракторе вместо четырех, при этом, с кратно большей производительностью. Тракторист получает хорошую зарплату» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пока средний производитель зарабатывает меньше городского жителя, остальные меры бесполезны»

Крупной проблемой остается сегодня на селе нестабильность экономики сельского хозяйства. Необходимо обеспечить такие условия, чтобы даже средней способности товаропроизводитель зарабатывал не меньше, чем городской житель, продолжил Марат Ахметов.

«Пока мы не обеспечим такие условия, остальное бесполезно. На энтузиазме и природной романтике держать людей сегодня невозможно. Вопрос перегрузки рынка можно решить на законодательном уровне в масштабах страны. Но Россия очень долго созревает. Уверен, время для таких решений скоро наступит», – развел руками спикер.

При этом Татарстан экономически поддерживает сельское хозяйство. За последние пять лет в развитие агропромышленного комплекса было инвестировано около 146 млрд рублей. Это привело к тому, что республика вышла на лидирующие позиции по ряду показателей в отрасли.

Республика является лидером по производству молока и производит 6% всего молока в России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За 2023 год мы имеем продукцию на 590 млрд рублей. По производству продукции в сельском хозяйстве мы входим в пятерку лидеров производственников-аграрников России, располагая 2% сельхозугодий, мы сегодня производим 3,5% сельхозпродукции. Также республика является лидером по производству молока и производит 6% всего молока в России. Помимо этого, Татарстан входит в топ-10 по производству мяса, зерна, картофеля, сахарной свеклы, яиц», — рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов.

Также в Татарстане за последние три года в эксплуатацию введено 63 новых комплекса на 43 тыс. поголовья дойных коров. Это позволило увеличить объем молока на 340 тыс. тонн, всего же республика вышла за рубеж 2 млн тонн. Республика полностью обеспечивает себя и продукцией животноводства, всего в регионе около 900 тыс. голов крупного рогатого скота, свыше 480 тыс. единиц свиного поголовья, порядка 320 тыс. овец и коз, почти 20 млн птиц, привел данные замминистра.