«Татнефть-Нефтехим» после выхода из компании «Татнефти» переименовали в «Татшину»
Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» сменило название на «Татшину», сообщила пресс-служба компании.
Соответствующая запись внесена в единый государственный реестр юридических лиц.
«Компания подлежала переименованию после продажи шинного бизнеса группы "Татнефть" в РФ АО "Татнефтехиминвест-Холдинг", не входящему в группу "Татнефть"», – говорится в сообщении.
«Татнефть» 13 мая объявила о продаже предприятий шинного бизнеса «Татнефтехиминвест-холдингу». Проданы доли группы в компаниях: «УК «Татнефть-Нефтехим», «Нижнекамский завод грузовых шин», «Торговый дом КАМА», «Нижнекамскшина», «Нижнекамский механический завод», «Ярполимермаш-Татнефть».
Отмечалось, что продажа шинного направления позволит «Татнефти» сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах.