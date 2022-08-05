«Татнефть-Нефтехим» после выхода из компании «Татнефти» переименовали в «Татшину»

Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» сменило название на «‎Татшину», сообщила пресс-служба компании.

Соответствующая запись внесена в единый государственный реестр юридических лиц.

«Компания подлежала переименованию после продажи шинного бизнеса группы "Татнефть" в РФ АО "‎Татнефтехиминвест-Холдинг", не входящему в группу "‎Татнефть"», – говорится в сообщении.

«Татнефть» 13 мая объявила о продаже предприятий шинного бизнеса «Татнефтехиминвест-холдингу». Проданы доли группы в компаниях: «УК «Татнефть-Нефтехим», «Нижнекамский завод грузовых шин», «Торговый дом КАМА», «Нижнекамскшина», «Нижнекамский механический завод», «Ярполимермаш-Татнефть».

Отмечалось, что продажа шинного направления позволит «Татнефти» сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах.