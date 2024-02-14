Жалобы на ЖКХ и нехватка водителей: на какие проблемы Песошин указал главе Альметьевска

Свой доклад Тимур Нагуманов начал с трех важных факторов для успешного развития Альметьевского района

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

«Наша главная цель — преодолеть монозависимость и получить максимальную экономическую устойчивость»

Свой доклад в обновленном молодежном центре «Фабрика креативных процессов» глава муниципального образования Тимур Нагуманов начал с трех важных факторов для успешного развития Альметьевского района:

• Стать самой привлекательной территорией для проживания, обеспечив район необходимой инфраструктурой и «вместительностью» без потери качества среды

• Двукратно увеличить количество жителей

• Создать все условия для опережающего развития сектора малого и среднего предпринимательства (МСП)

«Наша главная цель — преодолеть монозависимость и получить максимальную, прежде всего экономическую, устойчивость» Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

«Наша главная цель — преодолеть монозависимость и получить максимальную, прежде всего экономическую, устойчивость. Конечно, нефтяная промышленность — это основа экономического благополучия района. Однако одновременно это и риск зависимости от колебаний глобального рынка. Учитывая, что здесь занято более 60% трудоспособного населения Альметьевского района, это может создать проблемы, характерные для моногородов», — пояснил Нагуманов.

По его мнению, району нужно постепенно диверсифицировать экономику без ущерба для нефтегазового сектора. Поэтому ставка делается на развитие бизнеса.

«Задача нарастить долю МСП не решается в нашем случае без увеличения численности проживающих. И это заложено в нашей стратегии до 2040 года. Таким образом, вырисовываются три взаимозависимых стратегических линии развития: стать самой привлекательной территорией для проживания, двукратно увеличить количество жителей и создать все условия для опережающего развития сектора МСП», — подчеркнул Тимур Нагуманов.

«Альметьевский район занимает первое место по отгрузке товаров»

Подводя итоги прошлого года, Нагуманов отметил, что Альметьевский район сохраняет высокую позицию и по итогам 2023 года и занимает третье место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан.

На долю района приходится более 30% промышленного производства республики. Объем отгруженных товаров, работ и услуг местных предприятий составил 1,5 трлн рублей, и это первое место в регионе.

Удерживает район и лидирующие позиции по объему валового территориального продукта (ВТП). В отчетном году он ожидается на уровне 551 млрд рублей.

Среднемесячная заработная плата жителей Альметьевского района Татарстана достигла 78 437 рублей, превысив уровень предыдущего года на 22,7%. В 2023-м безработица составила 0,13%. Это рекордно низкий уровень за последние десять лет.

Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства составила 35,4 тыс. человек – на 10% больше, чем в 2022 году. Наблюдается рост числа субъектов малого и среднего бизнеса. В 2023 году их количество увеличилось на 22%.

В районе действуют шесть аккредитованных промышленных парков, где работают 48 резидентов. Предприниматели создали в них 535 рабочих мест. Такие площадки планируют создавать в районе и в будущем.

«Экономика района растет — это однозначно позитивный факт, но есть и проблемы, которые требуют срочного поиска решений, пока они не перешли в стадию хронического заболевания. Нехватка кадров, о которой говорят во всех муниципалитетах, — главный вызов последних лет. Простых и очевидных решений пока нет», — заявил Нагуманов.

«Пополнение маршрутного парка идет быстро, но нехватка кадров и здесь является сдерживающим фактором»

Нагуманов заметил, что одним из решений кадровой проблемы власти Альметьевска видят улучшение внутриагломерационных связей. А для этого нужна развитая транспортная сеть.

Градоначальник доложил, что муниципальный парк общественного транспорта продолжает обновляться и пополняться. В прошедшем году он увеличился сразу на 21 единицу.

Для обслуживания городских маршрутов за счет местного бюджета приобретены 5 троллейбусов, еще 3 электробуса куплены компанией «Татнефть». За счет средств бюджета Республики Татарстан парк пополнили 6 автобусов «НЕФАЗ» и 7 автобусов «Газель NEXT», которые обслуживают пригородные маршруты.

В наступившем году благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова по федеральной программе приобретено дополнительно 9 автобусов марки «НЕФАЗ», которые будут обслуживать городские маршруты.

«Хотя пополнение маршрутного парка идет быстрыми темпами, нехватка кадров и здесь является сдерживающим фактором. Это мешает достижению оптимальных результатов, — признал Нагуманов. — И именно сейчас, когда город остро нуждается в человеческих ресурсах, качество транспортных связей играет решающую роль».

Сегодня объем ежедневной маятниковой миграции в Альметьевск уже превышает 20 тыс. человек. По словам докладчика, качественные и безопасные дороги могли бы существенно расширить радиус доступности трудового рынка города и снизить напряжение.

«Необходимо кардинальное обновление междугородних связей внутри агломерации. Именно в этом мы видим максимальный драйвер развития малого бизнеса и экономического взаимодействия городов Юго-Востока», — заключил глава района.

«Замкнув треугольник Казань — Челны — Альметьевск, республика получит законченную логистическую модель»

В этом году жители Альметьевского района с нетерпением ждут окончания строительства скоростной трассы Алексеевское — Альметьевск, которая значительно сократит время пути до Казани.

По мнению Нагуманова, так же нужно соединить район с Набережными Челнами.

«Замкнув треугольник Казань — Челны — Альметьевск, республика получит законченную логистическую модель, которая будет ускорять экономическую активность Татарстана. Мощный потенциал развития юго-востока республики не должен сдерживаться логистическими недостатками. Алексей Валерьевич, надеемся на вашу поддержку в инициации проекта реконструкции дорожной связи между Челнинской и Альметьевской агломерациями», — обратился глава района к Премьер-министру Алексею Песошину.

Алексей Песошин заметил, что первая, более «легкая» проблема по общественному транспорту, а именно по обеспеченности района автобусами, была решена Фото: prav.tatarstan.ru

В решении «болезненных» вопросов Алексей Песошин посоветовал использовать неординарные подходы. Так, Премьер-министр заметил, что первая, более «легкая» проблема по общественному транспорту, а именно по обеспеченности района автобусами, была решена.

Теперь необходимо обеспечить отрасль кадрами. По последним данным, в Альметьевске работает 57% от нужного количества водителей.

«Вопрос с кадрами сейчас будет касаться каждой отрасли на любом совещании. Любое предприятие сейчас с этим вопросом тесно связано. Здесь нужны где-то и неординарные подходы. Это и вопросы с решением жилья, и, естественно, вопросы по заработной плате, и чтобы экономика еще выдерживала. Поэтому это вопрос для ежедневного внимания и контроля», — поручил он главе района Тимуру Нагуманову.

«Каждое пятое обращение касается недостатков деятельности управляющих компаний»

Одной из самых чувствительных тем для жителей Татарстана, в том числе и Альметьевского района, остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Как отметил Песошин, за прошлый год в социальных сетях зафиксирована почти 1 тыс. жалоб альметьевцев, связанных со сферой ЖКХ, при этом каждое пятое обращение касается недостатков деятельности управляющих компаний.

«Со стороны альметьевцев претензии к их работе, к сожалению, звучат все последние годы. Администрации района необходимо приложить серьезные усилия для стабилизации обстановки. Я прошу включиться в эту работу жилищную инспекцию республики», — сказал Премьер.

Алексей Песошин обратился к Александру Тыгину, недавно ставшему начальником Государственной жилищной инспекции РТ.

«Александр Васильевич, вы работали главой Зеленодольска и в депутатском корпусе. То есть вам эта работа близка. Я помню, были времена, когда мы по Зеленодольску решали аналогичные вопросы. Поэтому, Тимур Дмитриевич [Нагуманов], совместными усилиями... И если будет необходима помощь прокуратуры, пожалуйста, обращайтесь, приложим усилия», — призвал глава Правительства РТ.

Песошин также отметил, что актуальной остается задача по собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги. На сегодняшний день общая задолженность в Альметьевском районе составляет около 355–360 млн рублей.

«И хотя долг снизился за прошлый год, его размер вызывает озабоченность», — констатировал выступающий.

Тимур Нагуманов признал, что городской комфорт во многом зависит не только от среды. Качество и доступность сервисов играют важную роль. И одними из ключевых являются сервисы ЖКХ. Однако качество взаимодействия между УК и жителями остается напряженной темой.

«За последние месяцы 80% обращений было связано с вопросами по уборке снега»

Глава Альметьевского района рассказал, что знает о трудностях коммунальщиков — это жесткая ограниченность бюджетов, дефицитность тарифов, сложности в сборе платежей и многое другое. За последние месяцы 80% обращений было связано с вопросами по уборке снега.

Нагуманов рассказал, что чиновникам пришлось взять на себя функции посредника между управляющими компаниями и жителями Фото: prav.tatarstan.ru

«Чаще всего претензии жителей связаны с тем, что они остаются один на один со своими проблемами, не понимая реакцию УК, а иногда происходит просто игнорирование обращений. Как диагноз — можно говорить о тотальном отсутствии клиентоцентричности. Истинный клиент управляющих компаний не администрация города, а жители», — отметил он.

Нагуманов рассказал, что чиновникам пришлось взять на себя функции посредника между управляющими компаниями и жителями.

«Хотя сейчас город берет на себя эту функцию, нужно признать, что это скорее необходимое исключение, чем логичный порядок. В этом вопросе необходим комплексный подход. Вместе с коллегами из надзорного блока мы должны наводить порядок, в первую очередь в сфере ЖКХ», — высказал он свое мнение.

С момента начала мобилизации Альметьевский район отправил военным 400 тонн шефской помощи на сумму более 370 млн рублей Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

«Ребятам ценно наше участие»

Премьер-министр Алексей Песошин похвалил альметьевцев за поддержку бойцов СВО.

«Сегодня одна из главных наших задач на местах — поддержка семей военнослужащих. Особого внимания и заботы требуют семьи погибших бойцов. Альметьевск — один из первых районов, в котором была организована системная работа по поддержке военнослужащих и их семей, выстроена четкая схема взаимодействия промышленных предприятий, бизнеса и волонтерского движения. Благодаря вас за активное участие в этом важном деле», — добавил глава Правительства республики.

С момента начала мобилизации Альметьевский район отправил военным 400 тонн шефской помощи на сумму более 370 млн рублей. Штаб гуманитарной помощи «Своих не бросаем!» организовал 15 поездок в зону боев для доставки груза. В 2023 году в работе штаба приняли участие более 5 тыс. добровольцев.

Премьер-министр Алексей Песошин похвалил альметьевцев за поддержку бойцов СВО Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

«И тут хотелось бы добавить, что никакое количество нашего с вами содействия не будет чрезмерным. Мы должны обеспечить постоянную неразрывную связь с нашими парнями. Не только для того, чтобы обеспечить всем необходимым. Не менее важно оказать моральную поддержку. Ребятам ценно наше участие. Мы ждем каждого, кто готов помочь. Обращайтесь в штаб», — призвал Нагуманов.

Глава Альметьевского района также поприветствовал военнослужащих, которые приехали в отпуск и согласились принять участие в сессии. «В преддверии Дня защитника Отечества примите наши поздравления и передайте их всем своим сослуживцам», — сказал он.