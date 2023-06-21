Тимур Нагуманов: «Население Альметьевска вырастет в два раза»

Тимур Нагуманов: «Первый квартал этого года показывает, что ситуация стабильная и мы удерживаем лидирующие позиции»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Альметьевск как насос засасывает трудовые ресурсы»

Как бы вы оценили результаты социально-экономического развития города и района в прошлом году и в начале этого года? Как на динамику развития влияет санкционная политика недружественных государств, отражающаяся, в том числе, и на нефтяной отрасли?

Да, вы правы. Начинать нужно с экономики, потому что именно она лежит в основе нашего благополучия, определяет перспективы развития. В целом, прошлый год закончили с хорошими результатами по всем параметрам. По социально-экономическому развитию мы вырвались вперед и стали лидерами в республике по основным показателям: выручке, объему отгруженной продукции и так далее.

Первый квартал этого года показывает, что ситуация стабильная и мы удерживаем лидирующие позиции. Один из ключевых показателей экономики – это занятость населения. Последние несколько лет нам катастрофически не хватает рабочей силы. Альметьевск как насос засасывает трудовые ресурсы со всех близлежащих территорий.

Кого конкретно не хватает?

Самых разных специалистов. Любого работодателя спросите, он ответит, что ему не хватает всех. Например, водителей автобусов, большегрузов, разнорабочих, специалистов базового уровня на предприятиях. Многие сталкиваются сегодня с тем, что нет людей, которые элементарно возьмут в руки лопату или будут крутить гайки. И будут делать это качественно и своевременно. В Альметьевске сегодня есть более 5 тысяч вакансий, которые открыты на наших предприятиях. При этом безработных у нас всего около 130 человек. Это уже, так скажем, люди, которых мы не можем трудоустроить, фактически профессиональные безработные. Каждого из них мы знаем наперечет.

«Отталкиваясь от фактов, мы видим, что объемы нефтянки пока на необходимом уровне» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Что касается прогнозов на будущее в части развития экономики, то мне трудно говорить о перспективах нефтяной отрасли. Об этом лучше знают и скажут сами нефтяники. Отталкиваясь от фактов, мы видим, что объемы нефтянки пока на необходимом уровне.

Очень неплохо себя чувствуют другие наши отрасли, в первую очередь, машиностроители. Они не только не сокращают производство, а, наоборот, наращивают его объемы, расширяют рынки сбыта. Активно развиваются сервисные компании, я знаю, например, что сейчас требуются более тысячи буровиков для предприятий этой отрасли. Успешно работают и предприятия в других сферах. Мы видим, что импортозамещение развивается хорошими темпами. Те, у кого был нужный задел, были технологии и производственные мощности сегодня резко стали востребованными.

«Сегодня непростые времена у аграриев»

Есть ли предприятия, которые совершили прорыв в этом направлении?

Локальные прорывы совершают многие предприятия: производители насосов, электрического оборудования, нефтесервисные компании. У нас есть небольшие компании, которые делают уникальное нефтесервисное оборудование. У них все благополучно с заказами, и они уверенно смотрят вперед. Сегодня в Альметьевске нет отраслей, которые чувствовали бы какую-то неуверенность в завтрашнем дне.

«Мы видим, что и корма будет в этом году сложно собрать. Запас есть, без кормов не останемся, но объемы урожая этого года уже под большим вопросом» Фото: © «Татар-информ»

Единственное, о чем нужно сказать отдельно, это о том, что сегодня непростые времена у аграриев. Это связано с тем, что сезон начался сложно, майские заморозки притормозили рост растений. Мы видим, что и корма будет в этом году сложно собрать. Запас есть, без кормов не останемся, но объемы урожая этого года уже под большим вопросом. Сельчан беспокоят и очень низкие цены на молоко, они с трудом покрывают себестоимость.

Во всех остальных сферах экономики есть точки роста, и коллеги активно работают по этим направлениям.

«Количество работающих на маркетплейсах за год увеличилось на 72%»

Альметьевск всегда был городом крупного бизнеса, в первую очередь, конечно, центром нефтяной отрасли республики. А какое место в экономике занимает малый и средний бизнес (МСБ)?

Доля малого и среднего бизнеса у нас традиционно невысокая, поскольку основной вклад в экономику вносит нефтянка, сервисные компании. В целом доля малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном продукте района составляет 6,2%. А если не учитывать нефтянку, то 45,1%.

« Растет количество зарегистрированных и работающих на маркетплейсах. За год их число увеличилось на 72%» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доля МСБ неуклонно растет, возрастает и количество самозанятых. Динамично развивается сфера услуг, различные ремесленные производства. Недавно на День предпринимателя мы собрали на праздник микропредприятия. Это люди, которые что-то делают своими руками. Мы очень активно развиваем ярмарочное движение в самых разных его форматах. Ремесленники получили возможность выйти в формат офлайн, торговать продукцией на ярмарках. Растет количество зарегистрированных и работающих на маркетплейсах. За год их число увеличилось на 72%.

Ключевое направление в работе с малым бизнесом – это повышение компетенций предпринимателей. Мы проводим для них специальные обучающие, развивающие мероприятия. Очень важно дать людям современные знания, научить их работать в изменяющемся мире.

«Чем больше строишь, тем больше хочется»

В последние годы в Альметьевске идет масштабная модернизация объектов образования. Какие объекты введены в строй в последние год-два? Насколько удовлетворены потребности жителей?

Действительно, мы очень много строим, а чем больше строишь, тем больше хочется. С ростом качества жизни, у людей возрастают и запросы. Большая поддержка в части строительства идет от компании «Татнефть». Много проектов реализуется при их полном или частичном финансировании. Так, к примеру, в прошлом году было построено два детских сада на 140 и 108 мест. Один из них открылся в микрорайоне, в котором проживают многодетные семьи.

«В прошлом году открылся крупнейший образовательный полилингвальный комплекс «Адымнар», рассчитанный на 1224 обучающихся» Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Также в прошлом году открылся крупнейший образовательный полилингвальный комплекс «Адымнар», рассчитанный на 1224 обучающихся. Благодаря поддержке Федерации триатлона России, «Адымнар» стала первой школой, в котором триатлон интегрирован в школьную программу.

У нас стало доброй традицией почти каждый год открывать в Альметьевске новую школу. В районе проживает около 50 тысяч человек, насчитывается почти 100 населенных пунктов. В целом по району и городу функционируют более 70 школ.

«Интересные сюрпризы преподнесла перепись населения»

Что можно сказать о демографической ситуации в городе и районе? Как меняется численность населения?

Демография – один из главных показателей, за которым мы внимательно наблюдаем. К сожалению, сильное влияние на численность оказала пандемия Covid-19: немного возросла смертность. Но сейчас мы видим, что этот показатель возвращается на прежний допандемийный уровень. В пандемию несколько притормозилась и рождаемость, поскольку люди стали меньше верить в завтрашний день. Сейчас уже наблюдаются положительные тенденции.

«В пандемию несколько притормозилась и рождаемость, поскольку люди стали меньше верить в завтрашний день. Сейчас уже наблюдаются положительные тенденции» Фото: © «Татар-информ»

В целом, общая динамика с учетом миграционного прироста показывает, что Альметьевск растет. Интересные сюрпризы преподнесла перепись населения. До ее проведения мы думали, что население Альметьевска составляет около 155 тысяч человек, а перепись выявила 165 тысяч горожан. При этом, я думаю, что перепись еще и не всех охватила. Альметьевск сегодня – это центр агломерации. В радиусе 100 километров вокруг него проживает 650 тысяч человек. Многие стремятся переехать к нам. Причем не только из соседних городов, но и из соседних республик, регионов страны. Есть немало примеров, когда татарстанцы во втором поколении, то есть дети тех, кто уехал из республики в свое время на север осваивать нефтяные и газовые месторождения, очень часто возвращаются жить в Альметьевск. И корни у них отсюда, и жить здесь комфортно.

«Стоит задача вырасти численно, не расширяя территорию города»

Так исторически сложилось, что альметьевцы предпочитали жить в индивидуальных домах. Жилых комплексов в городе было не так много. Как обстоит дело сейчас? Какие жилищные проекты сегодня реализуются? Были планы построить новый ЖК «Экополис», готовились другие масштабные проекты. Расскажите о них…

У нас утверждена Стратегия развития города до 2040 года. На финальной стадии разработки находится Генплан города. Согласно Стратегии, к 2040-2050 годам население Альметьевска вырастет в два раза. Конечно, эти цифры мы прогнозировали еще до пандемии, закладывали в число факторов и увеличение миграционного потока. Сейчас, безусловно, нужно будет несколько скорректировать планы.

Сегодня Альметьевск – это суперкомфортный для жизни город, с 15-минутной доступностью любой точки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня Альметьевск – это суперкомфортный для жизни город, с 15-минутной доступностью любой точки. Перед нами стоит задача вырасти численно, не расширяя территорию города. То есть уплотниться, не снижая качество жизни горожан. Уплотнение будет происходить за счет так называемого «серого пояса» – территорий заброшенных гаражей, садовых участков, покинутых промтерриторий. У нас немало промтерриторий, на которых бизнес сам не желает работать, поскольку инфраструктура обветшала, морально устарела, территория оказалась зажатой городом и так далее.

Есть также и ряд других территорий. К примеру, ЖК «Экополис», который мы строили совместно с застройщиками из Удмуртии. Мы планируем развивать этот проект в рамках программы «Стимул». Это будет новый проект, максимально интегрированный в существующий природный ландшафт.

Сегодня мы делаем ставку на многоквартирные дома, идет активное строительство по программе социальной ипотеки. Большое строительство для своих сотрудников ведет компания «Татнефть». В ближайшие годы планируется вводить в строй тысячи соципотечных квартир для нефтяников. Кроме того, сейчас появляется спрос на коммерческое жилье. Мы создали условия для хорошей конкуренции застройщиков. У нас сейчас работают строительные компании из нашей республики, из Башкортостана, из Удмуртии. Проявляют заинтересованность компании из Казани.

Мы максимально открыты для всех. С каждым застройщиком ведется индивидуальная работа. Не должно быть так, что застройщик максимально «вытянул» этажи для получения маржи. Нет. Ему безусловно должно быть выгодно с экономической точки зрения, но объект должен быть интегрирован в существующую городскую среду с тем, чтобы жителям было комфортно, чтобы рядом была необходимая социальная инфраструктура – школы, детские сады, спортивные и культурные объекты. Жилье нужно обеспечивать парковочными местами, детскими площадками, озеленением, объектами коммерческой инфраструктуры – офисами, магазинами и так далее. Соблюдение всех этих условий подразумевает комплексное развитие. При разработке Генплана мы учитываем все эти требования и уже движемся в данном направлении.

«Две школы станут двумя суперподарками городу»

Если говорить о городской среде, Альметьевск всегда был одним из пионеров в плане благоустройства города, создания современных общественных пространств. Что в этом плане сейчас делается?

В прошлые годы мы плотно работали с фондом «Институт развития городов РТ» по развитию общественных пространств, активно участвовали в республиканских и федеральных программах. За последние годы был создан комплекс очень интересных объектов, мы реконструировали улицу Ленина, бульвар Просвещения имени Ризаэтдина Фахретдина, благоустроили микрорайон «Западные ворота», обустроили каскад прудов, озеро и многое другое. В этом году планируем завершить реконструкцию территории вокруг озера, доработать инфраструктуру. Будут также некоторые изменения на Бульваре Просвещения, в процессе эксплуатации выяснилось, что необходимо кое-что добавить. Это очень здорово, что у нас есть возможность вернуться к объектам и что-то модернизировать.

Мы выиграли конкурс Минстроя России и получили максимально высокий грант в размере 106 миллионов рублей. В этом году, при софинансировании республики и «Татнефти», принимаемся за благоустройство нашего водохранилища. Проект реконструкции разработан с помощью «Татнефти». Периметр этого водоема около 5 километров. Жители города очень любят его. В этом году рассчитываем завершить работы первой очереди. Кроме того, по инициативе «Татнефти» преображается еще одно из городских общественных пространств – Комсомольский парк, расположенный рядом с кампусом «Огни». Кампус «Огни» – это новое, очень комфортное для жизни общественное пространство, сейчас оно уже обрело контуры законченной территории.

В этом году будет также благоустроена улица Тагирова, капитально реконструированы две школы. Одна из них расположена на улице Тагирова, здесь строятся два новых школьных корпуса. В результате появится суперсовременный образовательный центр с возросшей мощностью, с улучшенной инфраструктурой. Мы увидим новое рождение школы. Мы также приступили к долгожданному капитальному ремонту татарской национальной гимназии имени Ризаэтдина Фахретдина. На работу выделено почти полмиллиарда рублей. Это большой объект. Рассчитываем завершить работу на этих объектах к 1 сентября. Две школы станут двумя суперподарками городу.

Мы знаем, что идет реконструкция мечети… Когда работы завершатся?

Заказчиком проекта является «Татнефть». Мы находимся на постоянной связи со строителями. В городе ведь из-за реконструкции мечети перекрыта улица. Открытие пока несколько откладывается, этому есть объективные причины, обусловленные тем, что мечеть – это очень непростой объект, требующий использования непростых материалов. Я думаю, что в совсем ближайшее время мечеть откроется и будет нас радовать.

«Троллейбусы – дорогой транспорт, но экологичный. Так как электротранспорт у нас городе эксплуатируется традиционно, мы решили сохранить его» Фото: © «Татар-информ»

«Нам в последнее время удалось сделать многие революционные вещи»

Давайте, поговорим о транспорте. Некоторое время назад в Альметьевске были серьезные проблемы с общественным транспортом, как и в некоторых других городах республики. Удалось ли их решить? Каковы приоритеты развития транспортной инфраструктуры – что ждет горожан?

Действительно, общественный транспорт – это очень непростая отрасль для муниципалов по всей России. Из общения с коллегами из других российских регионов мы знаем, что эта сфера требует больших затрат. Мы были в Минске, смотрели, как у них организована работа. Оказалось, что власти субсидируют 50% затрат. Подобная практика есть во многих крупных городах, но не все могут себе это позволить. С этим связан финансовый разрыв между затратами и доходами, возникает проблема устаревания подвижного состава.

Но я считаю, что нам в последнее время удалось сделать очень многие революционные вещи. Проблема возникла в свое время, когда от перевозок внезапно отказалась одна из транспортных компаний, в одночасье объявившая о прекращении работы. Мы пытались договориться, просили поработать хотя бы три месяца, но напрасно. Однако эта ситуация подстегнула нас к принятию кардинальных решений. Город закупил новый подвижной состав. На смену выбывшему транспорту пришли 18 новых автобусов. Закупили также троллейбусы. Троллейбусы – дорогой транспорт, но экологичный. Так как электротранспорт у нас городе эксплуатируется традиционно, мы решили сохранить его.

«Умереть общественному транспорту точно не дадим»

Был даже разговор об организации сборочного производства троллейбусов на месте…

Планы есть до сих пор, но здесь нужен гарантированный заказ. Мы понимаем, что нам нужно ежегодно обновлять троллейбусы, в этом году закупим еще пять единиц. Но мы не можем гарантировать, что ежегодно будем покупать несколько десятков троллейбусов. Поэтому вопрос пока подвешен. Сегодня мы покупаем троллейбусы российских производителей. Они очень современные, качественные.

Кроме того, в этом году город покупает еще 13 единиц пригородного транспорта. Пригородный транспорт у нас жив, мы его поддерживаем. Это важно, потому что есть территории, где он вообще перестал функционировать

Самое главное, что у нас есть понимание того, куда дальше двигаться. Мы активно наращиваем количество транспортных средств, но при этом столкнулись с другой проблемой – нехваткой водителей. Найти их сейчас очень непросто.

« Мы активно наращиваем количество транспортных средств, но при этом столкнулись с другой проблемой – нехваткой водителей. Найти их сейчас очень непросто» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На какую зарплату?

50-60 тысяч рублей. Но к ним предъявляются высокие требования. Транспорт должен ходить четко по расписанию. Внедрена система транснавигации. Мы видим каждую единицу, каждого водителя: куда и как едет, медленно или быстро. Система контролирует, чтобы водители не ездили друг за другом, чтобы соблюдался необходимый интервал. Это не всем нравится, поэтому водителей не всегда удается найти. Резерв тут есть, мы будем работать в этом направлении. Огромное спасибо за поддержку Рустему Нургалиевичу Минниханову и, конечно же, «Татнефти». Они не бросают нас, не оставляют наедине с этими проблемами. Я уверен, что умереть общественному транспорту не дадим точно, напротив, будем развивать и делать лучше.

«Эта дорога соединит нас с Казанской агломерацией»

Альметьевск является достаточно крупным транспортным узлом. Как идет строительство новых дорог, как это влияет на жизнь Альметьевска, на логистику?

Альметьевский район – крупный не только в экономическом отношении, но и по территории. У нас проживает большое количество сельского населения. Поэтому много местных дорог, а также дорог ведомственных. Ежегодно на улучшение состояния дорожной сети тратятся большие средства.

Если говорить про конкретные примеры, то, в первую очередь, нужно упомянуть о трассе Шали-Бавлы и ее участке Алексеевское-Альметьевск. Строительство должно завершиться в 2024 году. Сейчас работа идет бешеными темпами. После ее ввода в эксплуатацию мы получим совершенно новый уровень и качество жизни людей. Жители района получат возможность доступа к трассам М12, М7, сократится время поездок в Казань. Мы ожидаем, что логистика станет кратно удобнее и комфортнее, безопаснее, возрастет пропускная способность. Мы рады, что этот проект реализуется в связке с другими проектами, осуществляемыми в республике. Эта дорога пройдет от моста через Каму и соединит нас с Казанской агломерацией.

«У нас проживает большое количество сельского населения. Поэтому много местных дорог, а также дорог ведомственных. Ежегодно на улучшение состояния дорожной сети тратятся большие средства» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кроме того, большое внимание уделяется развитию сети региональных дорог. В этом году мы заложили на их модернизацию около полумиллиарда рублей, в том числе 166 миллионов рублей на дороги местного значения. Пройдет реконструкция мостов, к примеру, мостов на дорогах Альметьевск-Азнакаево, Русский Акташ-Азнакаево. Работы уже ведутся. Конечно, проблемы остаются, их немало. Нам объективно не хватает средств для того, чтобы полностью закрывать все вопросы. Дороги сегодня – это, наверное, одна из самых основных проблем. Средства требуются колоссальные, но и вопрос имеет колоссальную важность. Здесь нужно обязательно сказать о постоянной поддержке и софинансировании дорожного строительства со стороны «Татнефти». В этом году, например, с помощью нефтяников уже начата реконструкция улицы Советской в Альметьевске, она ведется активными темпами, организована круглосуточная работа. Улица Советская преобразится, станет суперсовременной.

«Точечными мерами эту проблему решить было невозможно»

Программа «Наш двор» – что сейчас делается в ее рамках, что уже сделано?

«Наш двор» – это та программа, о которой мы мечтали. Поначалу возникла программа капремонта домов, она и сейчас есть, к ней все уже привыкли. Но она тоже была нашей мечтой. До этого все муниципалы смотрели на разрушающиеся дома и не знали, что делать. Денег на их восстановление не было. На сегодняшний день программа капремонта действует уже не первый год. Жители постоянно обращаются к властям города, просят включить их дом в программу пораньше других. Но мы понимаем, что все дома постепенно будут отремонтированы. Главная проблема была со дворами. Люди постоянно жаловались на плохие дороги, ямы, отсутствие тротуаров, современных детских площадок. Точечными мерами эту проблему решить было невозможно.

Сейчас программа «Наш двор» дает нам такие возможности. В этом году мы ремонтируем 41 двор. Каждый год цифра колеблется, поскольку объем финансирования зависит от размера территории дворов. Понятно, что один двор – небольшой, другой – огромный.

«Главная проблема была со дворами. Люди постоянно жаловались на плохие дороги, ямы, отсутствие тротуаров, современных детских площадок» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

При реконструкции дворов выполняется 7 типовых видов работ, к этому люди уже привыкли. Конечно, каждый двор уникален, индивидуален. Придя в конкретный двор, мы смотрим, что здесь можно сделать. К примеру, стоит старая пятиэтажка, входы в подъезды ниже сегодняшнего уровня благоустройства. Как быть? Приходится придумывать какие-то уникальные решения, выходить к подъездам каскадом, делать отдельные дренажные отводы, соединять их с существующей дренажной сетью города, с ливневкой и так далее. К каждому двору подходим индивидуально. Очень важны вопросы, связанные с озеленением. К сожалению, часто сталкиваемся с тем, что люди просят срубить деревья, растущие во дворе.

И сделать парковку.

Или парковку, или еще что-то. Я спрашиваю, а как же кислород? Они говорят: «Посадите кустики». К сожалению, это проблема. У многих горожан проявляется варварское отношение к зеленым насаждениям. При всем при этом все хотят жить в зеленом, чистом городе. Но без деревьев это невозможно. Поэтому каждый раз, заходя во двор, мы обязательно стараемся максимально его озеленить. Как правило, сажаем не крупномерные деревья. Для этого закупаем саженцы, в этом нас очень поддерживает «Татнефть», которая в рамках специального проекта совместно со школьниками клонирует на юго-востоке Татарстана триплоидные осины. Мы их активно высаживаем в городе.

Программа «Наш двор» полностью преображает дворы. Я сам наблюдаю визуально изменение качества жизни. Если раньше был двор, где ничего нет, где была только парковка и дети не знали, где играть, то теперь там играют дети не только с этого двора, но и из соседних. Конечно, парковка осталась, потому что только забери хоть одно место, тебя никто не поймет, но для детей хотя бы появился свой угол. Я думаю, что программа «Наш двор» приводит к глобальному преображению качества жизни татарстанцев.

«Город суперкомпактный, удобный, комфортный, практически отсутствуют пробки. Здесь строится современное жилье» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Альметьевск отличается суперкачеством жизни»

В завершение хотел задать такой вопрос: допустим, человек выбирает себе город для жизни и рассматривает, как вариант, Альметьевск. Что бы вы ему сказали, чтобы убедить приехать именно сюда?

Могу сказать на своем примере, на примере некоторых друзей, которые сегодня живут в городе – Альметьевск отличается суперкачеством жизни, он находится на уровне столицы нашей республики, во многом на уровне столицы нашей страны, на уровне многих мировых городов. Да, со своей спецификой, но качество жизни у нас очень высокое. При этом город суперкомпактный, удобный, комфортный, практически отсутствуют пробки. Здесь строится современное жилье. И, самое главное – в Альметьевске есть рабочие места, поэтому абсолютно каждый специалист будет востребован. Я вижу сегодня, что люди выбирают Альметьевск как место для жизни, и начинают действительно любить этот город.