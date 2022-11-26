Минниханов и Мантуров запустили в Елабуге производство машин под брендом «Соллерс»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров запустили в Елабуге производство легких коммерческих автомобилей (LCV) под брендом «Соллерс». Об этом руководитель республики написал в своем Telegram-канале.

«Запустили с Денисом Валентиновичем Мантуровым проект по организации производства автомобилей под собственным брендом „Соллерс“. Он будет выпускать до 30 тысяч автомобилей в год. Уже есть заказы!» — подчеркнул Минниханов.

«Очень важно, что завод будет производить в том числе автомобили специального назначения. А это школьные автобусы, маршрутные перевозки, скорая помощь. Протестировали электроверсию», — поделился дополнительными подробностями Президент РТ.

Завод в Елабуге прежде выпускал коммерческие автомобили Ford Transit. Он был остановлен в марте, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Его проектная мощность составляет 85 тыс. машин в год. В качестве вероятного партнера «Соллерса» ранее упоминалась китайская компания JAC с моделью Sunray.

Подробнее о возобновлении выпуска коммерческих машин в ОЭЗ «Алабуга» читайте в материале «Татар-информа» — «Соллерс» встает на китайскую платформу: в Елабуге перезапускают производство автомобилей.

Фото: t.me/rustamminnikhanov.