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Криошоу и горячий глинтвейн: на набережной Казанки откроется «Экоелка»
23 декабря на набережной Казанки, между футбольными полями экстрим-парка «УРАМ», вновь откроется экоелка. Об этом сообщается в телеграм-канале казанской мэрии.
Мероприятие пройдет с 15.00 до 17.00. Для гостей устроят криошоу с жидким азотом, новогодние игры с аниматорами, эковикторины и мастер-классы, выступление диджея, а также конкурс на сдачу пластиковых крышечек.
В исполкоме объяснили, что экоелка собрана из переработанного вторсырья, сданного горожанами. Напомним, что впервые необычное «дерево» установили в 2022 году.
Напомним, что в этот же день в Казани откроют центральную елку, установленную возле Центра семьи «Казан». Работа елочных городков в городе начнется с 20 декабря.
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