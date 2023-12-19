Криошоу и горячий глинтвейн: на набережной Казанки откроется «Экоелка»

23 декабря на набережной Казанки, между футбольными полями экстрим-парка «УРАМ», вновь откроется экоелка. Об этом сообщается в телеграм-канале казанской мэрии.

Мероприятие пройдет с 15.00 до 17.00. Для гостей устроят криошоу с жидким азотом, новогодние игры с аниматорами, эковикторины и мастер-классы, выступление диджея, а также конкурс на сдачу пластиковых крышечек.

В исполкоме объяснили, что экоелка собрана из переработанного вторсырья, сданного горожанами. Напомним, что впервые необычное «дерево» установили в 2022 году.

Напомним, что в этот же день в Казани откроют центральную елку, установленную возле Центра семьи «Казан». Работа елочных городков в городе начнется с 20 декабря.