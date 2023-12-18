В Казани с 20 декабря начнут открывать елочные городки

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В Казани на этой неделе начнут открывать елочные городки. Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

«Елочные городки начинают работу во всех районах города. Праздничные открытия пройдут в жилых массивах, поселках и дворах», – отметила спикер.

Одной из первых – 20 декабря – откроют 16-метровую елку в сквере у Татарской государственной филармонии им. Тукая. Помимо этого, там будет работать каток, на котором пройдут мастер-классы по катанию на коньках.

В «сердце старой Казани» – в сквере Зайни Султана – новогоднюю 15-метровую ёлку откроют 21 декабря. Артисты культурного центра «Сайдаш» покажут гостям праздника детскую сказку «Тайные созвездия дракона». С концертной программой выступят также и солисты Казанской филармонии.

В этот же день состоится открытие елки на Комсомольской площади в Дербышках. Казанцев порадуют концертной программой и зимними забавами. В парке разместят арт-объекты – пряничные домики из сказки.

Также 21 декабря в Казани откроют 10-метровую елку в сквере «Авангард». На мероприятии выступят творческие коллективы города.

22 декабря праздник пройдет в жилом массиве «Салават Купере».