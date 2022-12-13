Экоелка, хайкинг, волейбол на набережной: на Казанке запускается зимняя программа

Команда Стратегии развития Казанки этой зимой запланировала активную культурную и спортивную программу, которая пройдет в будущих парках проекта и на благоустроенной набережной. Программа направлена на активацию территорий вокруг реки, поддержку здорового образа жизни и экопросвещение, сообщили «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов РТ».

Мероприятия откроются лыжной экскурсией на территории будущего парка Спортивный 18 декабря в 11.00. Место встречи: площадка между «Ак Барс Ареной» и Дворцом водных видов спорта. Инструктор Андрей Семенов поставит правильную технику катания на лыжах, а экскурсовод Антон Бортяков расскажет о природных особенностях и биоразнообразии территории.

Одним из символов парка станет протяженный беговой трек, который с наступлением зимы возьмет на себя роль лыжной трассы.

22 декабря в 18:00 на набережной Казанки между футбольными полями возле экстрим-парка «УРАМ» пройдет открытие первой в городе экологичной елки. Экоелка высотой четыре метра будет сделана из переработанного вторсырья: производственных отходов и мишуры, которую жители Казани сдавали на переработку в рамках акции «Да, мишура!».

24 декабря в 11.00 всех желающих ждут на хайкинг — спортивную ходьбу со скандинавскими палками в Русско-Немецкой Швейцарии. Место встречи: парковка под мостом Миллениум. Прогуляться по зимнему лесу с палками для скандинавской ходьбы можно будет по заповедному лесу Русско-Немецкой Швейцарии — будущего экологического парка Стратегии Казанки в самом центре города.

Зимний волейбол на набережной Казанки соберет всех желающих 4 января в 11.00. Место встречи: волейбольная площадка экстрим-парка «УРАМ».

В этом году в зимнем волейболе смогут принимать участие смешанные команды. Поэтому в составе участников ждут также девушек. Зарегистрироваться для участия можно в соцсетях Volley&you.

Экскурсия на катере с воздушной подушкой по Казанке состоится 6 января в 11:00. Место встречи: территория будущего парка «Манзара» (пляж «Нижнее Заречье»). Антон Бортяков и Марк Шишкин расскажут об экологических и исторических особенностях мест во время остановок, где участники также смогут сделать фотографии на память.

Мастер-класс по управлению кайтами на территория будущего парка «Манзара» запланирован на 8 января в 11:00. Место встречи: пляж «Нижнее Заречье». На береговой линии с видом на Кремль в будущем парке Стратегии «Манзара» можно будет научиться управлять кайтом. Он предназначен для передвижения по поверхности воды или по снегу. Мастер-класс проведут опытные инструкторы.

Турнир по игре в снежки на набережной Казанки пройдет 21 января в полдень. Место встречи назначено у экстрим-парка «УРАМ». На площадке будут организованы базы для команд. Главная цель — захватить флаг противника на противоположном конце площадки, подняв его над головой.