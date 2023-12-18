Стала известна дата открытия главной елки у казанской Чаши

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Главную городскую елку у Центра семьи «Казан» откроют 23 декабря в 16.30. Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель руководителя Исполкома города Гузель Сагитова.

«Гостям поднимут настроение различные зимние забавы. Традиционно на площадке развернутся красочно оформленные торговые ряды», – прокомментировала она.

Помимо этого, для жителей и гостей Казани будет организован праздничный концерт и новогоднее представление. Хедлайнерами открытия станут певица Лэйна, актриса Анастасия Макарова и солисты Казанской городской филармонии. Зрители увидят сражение «Дракона» – символа 2024 года – с силами зла.