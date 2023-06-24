Путин поблагодарил Лукашенко за успешные переговоры с ЧВК «Вагнер»

Белорусский лидер Александр Лукашенко сегодня вечером вновь созвонился с Президентом России Владимиром Путиным и сообщил ему об итогах переговоров с руководством частной военной компании «Вагнер».

Путин поддержал и поблагодарил Лукашенко за проделанную работу, передает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы Беларуси.

Напомним, сегодня вечером стало известно, что Лукашенко договорился с руководством ЧВК об остановке военных на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Известно, что разработан проект «приемлемого варианта развязки ситуации» с гарантиями для «Вагнера», однако подробности пока не раскрывались.