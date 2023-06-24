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Политика 24 июня 2023 23:07

Песков раскрыл судьбу ЧВК «Вагнер» после возвращения в полевые лагеря

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Служащие частной военной компании «Вагнер» смогут подписать контракты с Минобороны РФ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ситуация урегулировалась без потерь, в результате переговоров «вагнеровцы» согласились вернуться в полевые лагеря. Вопросы журналистов о возможных потерях он переадресовал в Минобороны, передает РИА Новости.

Подписать контракты с военным ведомством смогут военные «Вагнера», которые не приняли участие в мятеже, отметил Песков.

«Что касается остальных бойцов – их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их подвигам», – подчеркнул он.

Напомним, также Песков сообщил, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина будет прекращено, а сам он уйдет в Беларусь. Урегулировать конфликт удалось после переговоров, которые сегодня с ним провел Президент Беларуси Александр Луккашенко. Президент России Владимир Путин поблагодарил за это своего коллегу.

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