Кремль: Путин не обсуждал поставки беспилотников с властями Ирана

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с Президентом Ирана Сейидом Ибрахимом Раиси, ни с Верховным лидером исламской республики Али Хаменеи. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Беспилотники не обсуждались ни с президентом, ни с верховным лидером», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее помощник Президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Иран собирается передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов.

В иранском Министерстве иностранных дел эту информацию назвали ложной. По словам представителя ведомства Насера Канани, Иран и РФ сотрудничали в области современных технологий еще до начала специальной военное операции на Украине, однако «особого развития в этой сфере в последнее время не наблюдается».

Позднее Салливан рассказал телеканалу CNN, что российская делегация как минимум дважды с начала июля посещала аэродром Кашан в Иране, чтобы изучить боевые дроны Shahed-191 и Shahed-129. Накануне представитель Государственного департамента Нед Прайс пообещал, что США и другие страны введут новые санкции против Ирана, если тот передаст беспилотники РФ, отмечает РБК.

Еще в начале июня Юрий Борисов, занимавший тогда пост вице-премьера РФ и курировавший оборонно-промышленный комплекс, признал «опоздание» с внедрением БПЛА в российскую армию. Летом 2021 года разрабатывающийся в Казани тяжелый ударный беспилотник «Альтиус» впервые применил оружие во время испытаний, о чем тогда сообщал «Татар-информ».