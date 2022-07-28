Кремль поддержал Пушилина в необходимости освобождать всю Украину от неонацизма

Освобождать Украину от неонацизма надо полностью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв главы ДНР Дениса Пушилина освобождать Одессу, Киев, Харьков и другие «основанные русскими» города.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений – это необходимо. И необходимо принять меры, которые, собственно, и принимаются в русле специальной военной операции, для того, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», – приводит ТАСС комментарий Пескова.

Пушилин накануне заявил, что «пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк». А ранее глава крымского парламента Владимир Константинов выступил с предложением расширить действия военной спецоперации до Одессы. Кроме того, об изменении географии спецоперации заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Военная спецоперация проводится на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.