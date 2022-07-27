Пушилин призвал освободить Киев, Одессу, Харьков и другие «основанные русскими» города

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости освободить «русские» города на Украине. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…», – написал глава ДНР.

Вместе с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, чрезвычайным полномочным послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым и членами делегации ДНР он возложили цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость». «Всех русских роднят с защитниками Брестской крепости стойкость духа и способность к самопожертвованию во имя высшей цели», – заявил Пушилин.

Он добавил, что Брестская крепость занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. «Драматичные события лета 1941 года наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе. Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа – настоящей русской крепостью», – добавил глава народной республики.

Напомним, сегодня глава крымского парламента Владимир Константинов выступил с предложением расширить действия военной спецоперации до Одессы, а чуть раньше глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации. По его словам, если сначала речь шла только об освобождении республик Донбасса, то сейчас это еще и Херсонская область, Запорожская область и «ряд других территорий».

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.