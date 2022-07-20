Лавров заявил об изменении «географических задач» спецоперации на Украине

Россия изменит географические задачи спецоперации на Украине в случае, если западные страны продолжат поставлять Киеву дальнобойные вооружения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Основной для российских военных остается задача по денацификации и демилитаризации Украины, чтобы «не было никаких угроз» для безопасности России. Однако если сначала речь шла только о народных республиках, то сейчас эта ситуация изменилась, отметил глава дипведомства в интервью агентству РИА Новости и телеканалу RT. Изменения он объяснил тем, что Запад «накачивает» Украину все более дальнобойным оружием – например, ракетами HIMARS.

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — сказал Лавров.

По его словам, Россия не может допустить, чтобы «на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или тот, кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу» территории РФ и республик, которые «хотят свое будущее определить самостоятельно».

Россия проводит на военную спецоперацию на Донбассе с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.