В Крыму предложили расширить географию военной спецоперации до Одессы

Географию направления специальной военной операции на Украине необходимо расширить до Одессы. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине», – приводит его слова РИА Новости.

По мнению Константинова, освобождение этих регионов позволит обеспечить безопасность границ и положит конец планам НАТО закрепиться в Черноморском регионе.

Напомним, ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации. По его словам, если сначала речь шла только об освобождении республик Донбасса, то сейчас это еще и Херсонская область, Запорожская область и «ряд других территорий». «Этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», – отмечал Лавров.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.