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Видео: Путин за рулем КАМАЗа приехал на М12
Президент РФ Владимир Путин спустя некоторое время после полета на самолете Ту-160М сел за руль одной из моделей КАМАЗа. Соответсвующее видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Рядом с главой государства в кабине расположился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Вместе они отправились на трассу М12 «Казань – Москва».
Приехав на расположенный на 727 км трассы М-12 заправочный комплекс, глава государства ознакомился с перспективами дальнейшего развития новой трассы. .
Напомним, Путин прилетел в Казань 21 февраля, чтобы официально открыть международный турнир «Игры будущего». В рамках данного мероприятия до 3 марта в столице РТ организуют серию спортивных игр, которые будут сочетать в себе современные технологии, цифровую среду и физактивности.
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