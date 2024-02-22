Видео: Путин за рулем КАМАЗа приехал на М12

Президент РФ Владимир Путин спустя некоторое время после полета на самолете Ту-160М сел за руль одной из моделей КАМАЗа. Соответсвующее видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Рядом с главой государства в кабине расположился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Вместе они отправились на трассу М12 «Казань – Москва».

Приехав на расположенный на 727 км трассы М-12 заправочный комплекс, глава государства ознакомился с перспективами дальнейшего развития новой трассы. .

Напомним, Путин прилетел в Казань 21 февраля, чтобы официально открыть международный турнир «Игры будущего». В рамках данного мероприятия до 3 марта в столице РТ организуют серию спортивных игр, которые будут сочетать в себе современные технологии, цифровую среду и физактивности.