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Политика 25 октября 2024 09:57

Кремль опубликовал итоговый видеоролик о саммите БРИКС

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Кремль опубликовал итоговый видеоролик о саммите БРИКС
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пресс-служба Кремля опубликовала видеоролик по итогам саммита БРИКС, проходившего в Казани с 22 по 24 октября.

На видео запечатлены отдельные моменты форума, в том числе — прибытие лидеров иностранных государств, адресованная генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу фраза Президента РФ Владимира Путина, разговоры политиков друг с другом, коллективное фотографирование и пресс-конференция российского лидера.

Президент России на саммите БРИКС работал около 40 часов. Накануне он поблагодарил руководство Татарстана за гостеприимство и извинился перед жителями Казани за временные неудобства на дорогах.

#саммит БРИКС
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