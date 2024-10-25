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Кремль опубликовал итоговый видеоролик о саммите БРИКС
Пресс-служба Кремля опубликовала видеоролик по итогам саммита БРИКС, проходившего в Казани с 22 по 24 октября.
На видео запечатлены отдельные моменты форума, в том числе — прибытие лидеров иностранных государств, адресованная генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу фраза Президента РФ Владимира Путина, разговоры политиков друг с другом, коллективное фотографирование и пресс-конференция российского лидера.
Президент России на саммите БРИКС работал около 40 часов. Накануне он поблагодарил руководство Татарстана за гостеприимство и извинился перед жителями Казани за временные неудобства на дорогах.
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