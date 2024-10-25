Кремль опубликовал итоговый видеоролик о саммите БРИКС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пресс-служба Кремля опубликовала видеоролик по итогам саммита БРИКС, проходившего в Казани с 22 по 24 октября.

На видео запечатлены отдельные моменты форума, в том числе — прибытие лидеров иностранных государств, адресованная генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу фраза Президента РФ Владимира Путина, разговоры политиков друг с другом, коллективное фотографирование и пресс-конференция российского лидера.

Президент России на саммите БРИКС работал около 40 часов. Накануне он поблагодарил руководство Татарстана за гостеприимство и извинился перед жителями Казани за временные неудобства на дорогах.