Путин о саммите БРИКС: Искренне благодарю руководство Татарстана за гостеприимство

Президент России подвел итоги саммита БРИКС в Казани на пресс-конференции

Фото: © Максим Богодвид, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«В Казанской декларации подтверждена приверженность построению многополярного миропорядка»

В самом начале Путин заявил, что саммит в Казани завершился успешно. «Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре», – отметил он.

По итогам заседаний был принят итоговый документ.

«На саммите была одобрена Казанская декларация БРИКС, суммировавшая состоявшиеся дискуссии. Получился, на наш взгляд, комплексный концептуальный документ с позитивной повесткой, устремлённой в будущее. Важно, что в нем подтверждена приверженность всех наших государств построению более демократического, инклюзивного и многополярного миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН, зафиксирована общая решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности», – отметил Путин.

Все без исключения заседания и мероприятия на саммите прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания Фото: © Григорий Сысоев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Удалось обменяться мнениями по ключевым международным проблемам»

Он подчеркнул, что все без исключения заседания и мероприятия на саммите прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания. Такой конструктивный подход к совместной работе позволил в течение трёх дней обстоятельно обсудить самый широкий круг вопросов.

«Программа саммита была весьма насыщенной. Проведены заседания стран-членов БРИКС в узком, широком составах, сфокусированные на актуальных вопросах деятельности объединения и перспективах расширения партнерства по трем магистральным направлениям в сфере политики и безопасности, в торговле и инвестициях, на культурно-гуманитарном треке», – перечислил российский лидер.

По традиции прошло заседание в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». «Этот формат хорошо себя зарекомендовал и уже дает возможность прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами из числа государств Глобального Юга и Востока», – сказал Путин.

Россия пригласила на встречу лидеров стран СНГ, а также делегации стран Азии, Африки, Латинской Америки. Путин сказал, что удалось обменяться мнениями по ключевым международным проблемам, включая обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.

Путин заявил, что БРИКС открыт для всех, кто разделяет ценности объединения и готов работать над поиском совместных решений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Казани мы подтвердили, что БРИКС – это не замкнутый формат»

Владимир Путин заявил, что БРИКС открыт для всех, кто разделяет ценности объединения и готов работать над поиском совместных решений.

«В Казани мы подтвердили, что БРИКС – это не замкнутый формат. Он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только узкие подходы», – сказал Путин.

По его словам, БРИКС не может не откликнуться на растущий запрос в мире именно на такое сотрудничество.

«Соответственно уделили особое внимание проблематике возможного расширения БРИКС через учреждение новой категории государств-партнеров. В эти дни лидеры делегаций много общались и в неформальной обстановке, проведено множество двусторонних встреч, контактов и бесед, постарались и мы встретиться с лидерами большинства стран-участниц», – отметил глава государства.

Он еще раз поблагодарил всех коллег за то, что приехали в Казань за их вклад в общую работу.

Также он обратился к жителям Казани.

«Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить руководство Татарстана, мэрию Казани за гостеприимство и стремление создать комфортные условия для нашей совместной работы. Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами – передвижение кортежей, закрытие некоторых магистралей. Хочу заверить вас, что эти испытания были ненапрасными», – сказал Путин.

Путин отвечал на вопросы журналистов около часа Фото: © Александр Кряжев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Мы готовы к контактам с западными партнерами»

Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов около часа. Он, в частности, заявил о готовности России к контактам с западными партнерами, однако навязываться не собирается.

«Мы получаем разные сигналы от наших западных партнеров по поводу возможных контактов. Мы не закрывались от этих контактов. Когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь, в том числе от контактов с европейскими лидерами, хочу сказать, что это ложь. Мы не отказывались и сейчас не отказываемся», – сказал Путин.

«Если кто-то хочет возобновить с нами отношения, пожалуйста. Мы же все время об это говорим. Но не навязываемся. Как вы видите, мы нормально живем, работаем, развиваемся. У нас экономика растет», – подчеркнул глава государства.

По итогам прошлого года Россия показала рост ВВП в 3,4-3,6%, а в этом году может быть и 4%, конкретизировал глава государства. В противовес Путин привел европейские страны.

«Экономика Еврозоны балансирует на грани рецессии, в Штатах есть, правда, рост. Где-то 3,1-3,2%. Это неплохо, на самом деле. Но все равно проблем достаточно», – заключил Президент России.

«Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся» Фото: © Алексей Филиппов, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Никто не хочет большой войны» — Путин о ближневосточном конфликте

Не обошли стороной и вопрос конфликта в Палестине.

«Мы очень озабочены тем, что происходит в регионе. Кто бы чего не говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы ничего от этого не выиграем, а только увидим дополнительные проблемы», – заявил Путин.

Россия в тесном контакте с руководством Ирана и видит свою роль в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации на путях поиска взаимных компромиссов, добавил он.

«Мне кажется, что это возможно. Никто в регионе – разговоры на полях саммита БРИКС это доказывают – не хочет расширения конфликта и какой-то большой войны», – подчеркнул российский лидер.

Путин ответил на вопрос о якобы снимках войск КНДР на территории России

Один из журналистов спросил про наличие северокорейских войск на территории РФ. По словам представителя СМИ, якобы это видно на спутниковых снимках.

«Снимки – вещь серьезная, если есть снимки, значит, они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание на то, что не действия в России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный, прежде всего, США. Было даже публично объявлено, сколько денег тогда администрация США истратила на подготовку и организацию этого госпереворота. Разве это не путь к эскалации?», – поинтересовался в ответ Путин.

Президент России также заметил, что потом «нас в течение восьми лет обманывали, когда говорили о том, что все хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами, путем Минских соглашений».

«Позднее, и вы наверняка тоже об этом слышали, ряд лидеров государств Европы прямо сказали, что они нас обманывали, потому что использовали это время для того, чтобы вооружить украинскую армию. Разве это не так? Это так», – добавил Путин.

Сразу несколько журналистов затронули и тему украинского кризиса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поведение украинской верхушки является очень иррациональным»

Сразу несколько журналистов затронули и тему украинского кризиса. Путин подчеркнул, что Россия несколько раз соглашалась сесть за стол переговоров, однако отказ поступал от самих лидеров украинского режима.

«Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте, я говорю о том, что знаю. Недавно турецкая сторона позвонила и сказала, что есть новое предложение, которое просят рассмотреть по переговорам. Я сказал, что мы согласны, а на следующий день глава киевского режима заявил, что никаких переговоров вести с нами не собираются», – сказал российский лидер и пояснил, что говорить о шансах и делать прогноз не представляется возможным.

Провокации на Курском направлении, по словам Путина, связаны с попыткой вмешаться в выборный процесс в США.

«Они [представители украинской власти] хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации и избирателям этой действующей администрации, этой партии, что их вложения в Украину были не напрасны. Во что бы то ни стало и любой ценой! В том числе ценой жизни своих солдат! На них работают, а не на интересы украинского народа», – заявил Президент РФ.

Путин скептически высказался и о некоем «плане победы», который прозвучал недавно в Верховной Раде Украины.

«Недавно в парламенте прозвучал так называемый план победы. Что касается победы, то в прошлом году при попытке проведения так называемых контрнаступательных операций потери составили около 16 тыс. человек. За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, 26 тыс. потерь», – пояснил Президент свое видение ситуации, добавив, что потери техники составили 18 тыс. в 2023 и 19 тыс. – в 2024 годах.

«Чем называть такие цифры лучше исходить из реалий, и опираясь на то, что складывается на земле сесть за стол переговоров и провести их. Но не хотят главари киевского режима. В том числе и потому, что начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а за этим нужно проводить выборы президента. Видимо не готовы пока», – считает Путин.

«Создание инвестплатформы в рамках БРИКС – один из смыслов нашей работы» Фото: © Рамиль Ситдиков / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Создание инвестплатформы в рамках БРИКС – один из смыслов нашей работы»

От журналиста из ОАЭ поступил вопрос об экономическом будущем БРИКС, в частности, инфвестплатформы объединения.

«Создание инвестплатформы в рамках БРИКС – один из смыслов нашей работы. По мнению наших экспертов экономики таких стран, как Россия, Китай Саудовская Аравия, и еще некоторые будут развиваться хорошими поступательными темпами. Развитие будет положительным. Но есть регионы мира, где развитие будет идти очень высокими темпами. Это станы Южной Азии и Африки. И именно для этого мы поставили вопрос о создании новой инвестиционной платформы с использованием современных электронных инструментов», – рассказал Путин.

По его словам, предстоит создать безинфляционную систему и создавать условия для инвестиций в эффективные быстроразвивающиеся рынки в этих регионах мира и прежде всего в Африке.

«Тому есть несколько причин. Первая – в этих странах наблюдается большой и быстрый рост народонаселения. В Индии каждый год плюс 10 млн человек и в Африке тоже быстро растет. Второе – в этих регионах пока небольшой уровень урбанизации, а он будет точно нарастать и люди будут стремиться, чтобы опережающими темпами догонять по уровню жизни другие регионы мира», – отметил Президент России.

Таким образом, все это говорит о том, что на эти регионы мира стоит обратить внимание.

«Мы договариваемся и пытаемся создать рабочую группу на базе нового банка развития БРИКС, чтобы создать механизмы надежного инвестирования в эти страны. И полагаю, что от этого выиграют и те, кто инвестирует, и те, кто получает инвестиции. Будут создаваться новые производства, которые будут давать отдачу и возврат полученных инвестиций», – добавил Путин.

«Мы не создаем альтернативу SWIFT»

Отдельное внимание он уделил проблеме международных расчетов, однако заметил, что Россия не собирается создавать аналоги SWIFT.

«Что касается SWIFT и каких-то альтернатив, мы не создавали и не создаем никаких никому альтернатив. Вопрос тем не менее очень важный на сегодняшний день. Одна из ключевых проблем – проблема расчетов. Поэтому мы идем по пути использования национальных валют» – сказал российский лидер.

Он добавил, что Россия не изобретает какую-то отдельную общую систему, поскольку «того, что есть, в принципе достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать соответствующие решения на административном уровне».

Бразилия против вступления Венесуэлы в БРИКС, однако Россия не против, ответил на один из вопросов Путин. Фото: © Анатолий Медведь / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Будет ли Венесуэла и Саудовская Аравия в БРИКС?

Бразилия против вступления Венесуэлы в БРИКС, однако Россия не против, ответил на один из вопросов Путин.

«У нас [с Бразилией] позиции не совпадают по вопросам Венесуэлы. Я говорю об этом открыто», – заявил Путин.

Он отметил, что на днях состоялся разговор с бразильским коллегой, с которым, по признанию Путина, у них дружеские отношения. Венесуэла в свою очередь борется за свою независимость, за свой суверенитет, подчеркнул глава российского государства.

«Мы считаем, что президент [Венесуэлы Николас] Мадуро победил на выборах, победил честно, сформировал Правительство. Мы желаем ему успеха и всему венесуэльскому народу», – сказал Путин.

Он надеется, что Бразилия и Венесуэла урегулируют свои разногласия, и добавил, что знает бразильского Президента как очень порядочного человека. Путин добавил, что передал слова бразильского коллеги Президенту Венесуэлы.

«Что касается принятия Венесуэллы или любого другого государства в состав БРИКС, то хочу сказать: это возможно только при консенсусе», – пояснил Президент РФ.

«Что касается Саудовской Аравии, то мы в очень хорошем контакте с нашим другом, наследным принцем. У нас замечательные отношения с королем Саудовской Аравии. Сегодня принимали участие представители Саудовской Аравии в нашей совместной работе. Надеемся, что и дальше она будет только расширяться», – заключил Путин.