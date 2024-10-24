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Путин поблагодарил жителей Казани и извинился за временные неудобства на дорогах
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции поблагодарил жителей Казани и извинился перед горожанами за временные неудобства на дорогах в связи с ограничениями движения в дни саммита БРИКС.
«Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить руководство Татарстана, мэрию Казани за гостеприимство и стремление создать комфортные условиия для нашей совместной работы. Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами - передвижение кортежей, закрытие некоторых магистралей. Хочу заверить вас, что эти испытания были ненапрасными», - сказал он.
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