Путин поблагодарил жителей Казани и извинился за временные неудобства на дорогах

Фото: © Алексей Филиппов, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции поблагодарил жителей Казани и извинился перед горожанами за временные неудобства на дорогах в связи с ограничениями движения в дни саммита БРИКС.

«Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить руководство Татарстана, мэрию Казани за гостеприимство и стремление создать комфортные условиия для нашей совместной работы. Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами - передвижение кортежей, закрытие некоторых магистралей. Хочу заверить вас, что эти испытания были ненапрасными», - сказал он.