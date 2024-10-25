Путин на саммите БРИКС в Казани работал около 40 часов

Президент России Владимир Путин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин в ходе прошедшего в Казани саммита БРИКС суммарно работало около 40 часов. За это время он провел в общей сложности 22 мероприятия, подсчитал ТАСС.

В первый день саммита, 22 октября, рабочая программа российского лидера началась примерно в полдень и завершилась ближе к полуночи, во второй — с 10 часов утра и вновь продлилась до позднего вечера. В третий день она началась с 11 часов и затянулась до второго часа ночи пятницы — уже после полуночи состоялась встреча с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Соответственно, фактически саммит БРИКС, который начался 22 октября и должен был завершиться 24 октября, продлился до 25 октября.

Наиболее продолжительным событием саммита (3,5 часа) стало прошедшее 24 октября заседание в формате «БРИКС плюс / аутрич», участниками которого стали представители почти 40 государств и руководители международных организаций. До этого, 23-го числа, Путин провел два основных рабочих заседания БРИКС в узком и расширенном составах, а также торжественный прием от имени Президента РФ.

Вместе с тем основную часть мероприятий с участием главы российского государства составили двусторонние встречи. Он провел переговоры с 16 представителями государств и международных организаций. В среднем такие беседы длились примерно час.

В частности, Путин встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Дважды, 23 и 24 октября, он пообщался с Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Завершила саммит пресс-конференция Владимира Путина, которая продлилась чуть дольше часа. Президент РФ ответил на вопросы 12 журналистов, в том числе иностранных.