Кремль: Будет интересно узнать, что разрабатывали американцы в биолабораториях на Украине

Всему миру будет интересно разобраться в ситуации с американскими биолабораториями на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема эта, конечно, очень важна. И важна она, наверное, для всего мира, — сказал представитель Кремля. — Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами».

По мнению Пескова, всем, наверняка, будет интересно узнать, чем занимались эти учреждения, передает ТАСС.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что при проведении спецоперации на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой военно-биологической программы, которую финансировало Минобороны Соединенных Штатов. Сотрудники биолабораторий рассказали, что 24 февраля были экстренно уничтожены образцы особо опасных патогенов — чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии и др.

При этом представитель США позднее подтвердила наличие биологических исследовательских объектов на Украине.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.