«Кожа покрылась волдырями за пару часов»: медики о пострадавших от аномальных морозов

95 человек попали в татарстанские больницы из-за переохлаждения и обморожения за новогодние праздники. Самый пик пришелся на начало аномальных морозов, когда в больницы в один день попали 11 человек, двоим пришлось ампутировать пальцы. Как избежать обморожения рук и ног в морозы, какую помощь необходимо оказать: подробности – в «Татар-информе».

За три последних дня от жителей города в скорую помощь поступило 39 обращений из-за переохлаждения, 19 из-за обморожения

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как ни удивительно, но аномальные морозы снова застали врасплох некоторых жителей Татарстана и доставили немало неудобств и неприятностей. Многим пришлось отказаться от долгожданных семейных прогулок в праздники, но некоторые, несмотря на объявленное штормовое предупреждение, просьбы всех экстренных служб по возможности оставаться дома и беречь себя, все-таки угодили на больничную койку.

По данным станции скорой медицинской помощи Казани, только за последние три дня от жителей города поступило 39 обращений из-за переохлаждения, 19 из-за обморожения. Одиннадцать человек были госпитализированы, двоим пациентам даже пришлось ампутировать пальцы ног.

По Татарстану, как сообщили в пресс-службе Минздрава РТ, за праздничные дни, с 31 декабря по 9 января, из-за переохлаждения и обморожения пострадали 126 человек, 95 были госпитализированы.

«Вышел починить машину, думал, справлюсь за 10 минут, но отморозил руки»

Житель Казани Ринат находится на лечении в Республиканской клинической больнице. Кисти обеих рук у него перебинтованы. Ринат рассказывает, что пока сложно сгибать пальцы – чувствует боль и жжение. Мужчина отморозил руки поздно вечером 7 января, когда возвращался домой из гостей. В какой-то момент его машина заглохла, ему пришлось выйти на улицу, чтобы ее починить.

На ремонт автомобиля у Рината вместо десяти минут ушло почти полчаса. Когда он вернулся домой, то почувствовал, что пальцы невыносимо жжет Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я даже не думал кому-то позвонить и позвать на помощь. Знал, что справлюсь. Ведь я механик, дел там было не много, как мне тогда казалось. Думал, разберусь минут за десять, сяду и поеду дальше», – вспоминал подробности вечера Ринат.

Но из-за сильного мороза пальцы начали дубеть, перебирать детали машины становилось все сложнее. На ремонт автомобиля вместо десяти минут ушло почти полчаса. Когда Ринат вернулся домой, он почувствовал, что пальцы невыносимо жжет, а спустя несколько часов кожа на руках покрылась волдырями.

«И ведь не сразу чувствуешь все эти симптомы. Спохватился я тогда, когда пошли волдыри, открылись раны. Я испугался, понял, что нужно вызывать скорую помощь. Впредь теперь буду знать, что нельзя в такой мороз так долго находиться на улице, что советую и всем остальным. Лучше переждать дома. Если выходить на улицу, то нужно одеться как можно теплее», – подытожил пациент.

Когда поражение тканей слишком глубокое и медики бессильны сохранить обмороженную руку или ногу пациента, приходится прибегать к ампутации Фото: © «Татар-информ»

Двум казанцам ампутировали обмороженные пальцы ног

Но бывают случаи, когда поражение тканей слишком глубокое и медики бессильны сохранить обмороженную руку или ногу пациента, тогда им приходится прибегать к ампутации. Заведующий отделением гнойной хирургии Клиники медицинского университета Марат Усманов рассказал, что с начала аномальных холодов уже двум пациентам пришлось провести ампутацию.

Оба – жители Казани. Первый получил обморожение, работая на стройке. Мужчина целый день провел на улице, вернувшись домой, почувствовал сильное недомогание. Скорую вызвали соседи. Когда пострадавшего привезли в больницу, медикам уже ничего не оставалось сделать, как ампутировать палец на ноге.

«Этот мужчина проработал целую смену без отдыха. Не было времени на то, чтобы пойти в теплое помещение и погреться. При обморожении, как правило, человек сначала не чувствует конечностей. Потом, когда появляется боль, уже становится поздно, начинаются необратимые изменения в тканях. Этот мужчина поступил к нам с глубокими поражениями тканей», – отметил врач.

Второй пациент вел асоциальный образ жизни и попал в больницу только благодаря неравнодушным жителям Казани. Они заметили его, когда он без сознания лежал на улице, и вызвали скорую помощь. К тому моменту, когда он оказался в больнице, поражены были два пальца на ноге. Их пришлось ампутировать.

Динар Давлиев: «В наших широтах люди чаще всего травмируются во время перепадов температур, когда сначала идет теплая зима, затем резко холодает» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В группе риска люди с плохим кровообращением и сахарным диабетом

Получить обморожение можно не только во время аномальных холодов, но и в более теплое время, предупреждает врач-хирург ожогового отделения РКБ Динар Давлиев. Нетрудно догадаться, что в большинстве случаев вероятность получения обморожения зависит от продолжительности пребывания на открытом воздухе и того, насколько тепло мы одеты.

«Обморожение – это такой вид травмы, который можно получить и при плюсовой температуре. Но в наших широтах люди чаще всего травмируются во время перепадов температур, когда сначала идет теплая зима, так называемая европейская, затем резко холодает и наступают сильные морозы. Как правило, такие перепады происходят в январе. И каждый год именно в это время увеличивается число пациентов с обморожениями», – рассказал Динар Давлиев.

Тем не менее есть категория людей, кому ничего не стоит получить обморожение. В группу риска попадают любители выпить, люди с плохим кровообращением, сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. У таких пациентов нарушена чувствительность рук и ног. Высока вероятность не заметить вовремя первые признаки обморожения.

К рискующим получить обморожение Динар Давлиев также отнес рыбаков и автомобилистов. Первые могут получить травмы как из-за длительного пребывания на морозном воздухе, так и провалившись под лед, вторые – застряв на трассе из-за поломки автомобиля.

Вероятность получения обморожения зависит от продолжительности пребывания на открытом воздухе и того, насколько тепло мы одеты Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Растирать пораженные участки кожи и нагревать их категорически нельзя!

В такие морозы важно следить за детьми, ведь если взрослый понимает, что замерз, то ребенок не всегда может объяснить, что с ним случилось.

Первое, что необходимо сделать, если ребенок получил обморожение, это зайти в теплое помещение, советуют детские врачи. Ни в коем случае нельзя растирать пораженные участки кожи снегом или полотенцем, прикладывать руки и ноги к батареям и окунать их в горячую воду. Таким образом можно лишь усугубить травму и даже занести инфекцию. Можно принять препараты для улучшения кровообращения и обратиться за помощью к медикам.

«За счет растирания может повредиться сама ткань и в организм может попасть инфекция. Лучше на обмороженный участок приложить сухую повязку. Также во время обморожения помочь может обильное питье. Лучше выпить сладкий чай, это будет согреванием изнутри», – советует заведующий травмпунктом ДРКБ Ленар Дзюменко.

По признакам обморожения можно понять и его степень, их как минимум три. На первой стадии человек перестает чувствовать пальцы рук и ног, на месте обморожения появляются ощущения покалывания, кожа становится белее. Когда на пораженных участках появляются волдыри – это уже вторая стадия. На третьей стадии руки и ноги пострадавшего начинают синеть – происходит отмирание тканей, медикам приходится проводить ампутацию.

«Тем не менее самые частые степени обморожения – это первая и вторая. Именно в это время человеку необходимо оказывать первую помощь и обращаться к квалифицированным специалистам», – резюмировал Ленар Дзюменко.

К счастью, как сообщили «Татар-информу» в ДРКБ, дети с переохлаждением или обморожениями к ним пока не поступали.

Ленар Дзюменко: «На обмороженный участок лучше приложить сухую повязку. Также во время обморожения помочь может обильное питье» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Пьяный легко может уснуть в сугробе и замерзнуть

Еще один совет жителям, на котором настаивают татарстанские наркологи, – ни в коем случае не греться на морозе алкоголем. Заведующий 1-м стационарным отделением Республиканского клинического наркологического диспансера Дамир Вагапов отметил, что у выпившего человека нарушается теплообмен, он рискует легко переохладиться.

«Попадая в организм, алкоголь работает как миорелаксант, снимает мышечное напряжение, в том числе расслабляет мышцы сосудов. Происходит расширение мелких периферических сосудов кровеносной системы. По принципу сообщающихся сосудов кровь из крупных сосудов прибывает к капиллярам и согревает кожу. Кожные рецепторы ощущают тепло, но из-за повышенной теплоотдачи на морозе быстро его теряют. Ложное ощущение согрева вызывает переохлаждение организма в целом. Спиртное на морозе не поможет согреться, а утверждение о пользе алкоголя – большой обман», – отметил Дамир Вагапов.

Большинство вызовов скорой помощи на случаи переохлаждения приходятся на людей в состоянии алкогольного опьянения. Медики отмечают, что пьяный человек не способен здраво оценивать ситуацию, он может легко уснуть в сугробе и замерзнуть.

Аномальные морозы, по данным метеорологов, в республике продержатся до вечера вторника, 10 января, потом постепенно пойдут на спад. Однако, уверены специалисты, это не повод расслабляться, получить обморожение легко и при более легком морозе.