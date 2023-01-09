Метеоролог КФУ: Таких аномальных холодов в Казани не было 36 лет

Аномальные холода установились в Татарстане благодаря Арктическому вторжению. Среднесуточная температура в Казани сейчас ниже климатической нормы на 18-19 градусов. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Холода начались в субботу и продержатся до вторника. Волна холода сформировалась благодаря Арктическому вторжению. В этом холодном воздухе сформировался антициклон – область высокого давления. Поэтому установилась сухая и солнечная погода практически на всю неделю. Сейчас в норме среднесуточная температура должна составлять -11 градусов. Аномалия холода составляет 18-19 градусов», – сообщил он.

9 января днем столбики термометров в Казани опустились до отметки -29 градусов. Представитель КФУ отметил, что в 1950 году в Казани в этот период дневные температуры опускались до -35 градусов. 9 января 1987 года в нашем городе температура воздуха была ниже, чем сегодня, и составляла -32 градуса. С тех пор таких низких температур не было.

«Это исключительная аномалия. Таких аномальных холодов в Казани не было 36 лет», – подчеркнул Юрий Переведенцев.

Согласно его данным, холода отступят в среду и четверг под влиянием циклона с Северной Атлантики. К концу недели среднесуточная температура в городе приблизится к климатической норме.