Наркологи Татарстана предупреждают: «Не грейтесь алкоголем на морозе»

За окном стоят морозы, низкие температуры, по прогнозам метеорологов, продержатся, как минимум, до среды 11 января. Врачи-наркологи напоминают татарстанцам, что алкоголь не поможет согреться в холод.

«Попадая в организм, алкоголь работает как миорелаксант, снимает мышечное напряжение, в том числе расслабляет мышцы сосудов. Происходит расширение мелких периферических сосудов кровеносной системы. По принципу сообщающихся сосудов, кровь из крупных сосудов прибывает к капиллярам и согревает кожу. Кожные рецепторы ощущают тепло, но из-за повышенной теплоотдачи на морозе быстро его теряют. Ложное ощущение согрева вызывает переохлаждение организма в целом. Спиртное на морозе не поможет согреться, а утверждение о пользе алкоголя – большой обман», – отмечает заведующий 1-м стационарным отделением Республиканского клинического наркологического диспансера Дамир Вагапов.

Алкоголь увеличивает опасность возникновения обморожений и переохлаждений. Большинство вызовов скорой помощи на случаи переохлаждения приходятся на людей в состоянии алкогольного опьянения.

«Пьяный человек не способен оценивать ситуацию, он легко засыпает, например, в сугробе. Алкоголь может действовать как наркоз, поэтому пострадавший не почувствует болевых ощущений», – объясняет врач.

Дамир Вагапов добавил, что оптимальный способ согреться в мороз — найти теплое помещение и выпить горячего сладкого чая.

«Татар-информ» сообщал, что за три морозных дня в казанскую скорую обратились 39 человек с переохлаждениями и обморожениями.