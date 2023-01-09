За три дня в скорую помощь обратились 39 казанцев с переохлаждением и обморожениями

По информации станции скорой медицинской помощи Казани, из-за аномальных холодов в республике с 6 по 8 января поступило 39 вызовов от жителей города: из них 20 из-за переохлаждения и 19 из-за обморожения. Одиннадцать человек были госпитализированы в стационары Казани.

Самыми частыми причинами вызовов стали общее переохлаждение, а также поверхностное отморожение запястья, кисти и пальцев рук. Об этом сообщили «Татар-информу» в Горздраве Казани.

В основном во время мороза страдают открытые участки тела: нос, щеки, уши и кисти рук. Первые признаки обморожения – изменение цвета участка тела, боль и жжение. Врачи посоветовали одеваться теплее в подобные холодные дни. Одежда должна быть многослойной, чтобы человек не замерз и чтобы предотвратить развитие переохлаждения или обморожения.