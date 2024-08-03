«Котенок мне жизнь спас»: история второго дня рождения бойца СВО

История, которая произошла с бойцом СВО Денисом Вильдановым из Лениногорского района, иначе как чудом не назовешь. В июле 2023 года во время передислокации он шел первым в строю.

Прямо на дороге сидел котенок, заметить его было не трудно, он был абсолютно белым и мяукал. Денис нагнулся, чтобы его забрать и увидел, что пушистый ангел-хранитель ухом задел растяжку. Не сиди он под ней, Денис бы ее не заметил, и мина бы взорвалась.

«Растяжка!» — прошептал я, моля Бога, чтобы котенок не шевелился. Аккуратно, очень медленно, едва дыша, я подтянул котенка к себе и взял его на руки. Если бы не этот малыш, я бы обязательно в тот день подорвался на мине», — рассказал Денис.

Через две недели Денис сам спас товарищей. Возле села Работино бойцов атаковали дроны. Денис был на танке и увидев их, успел закрыть люк. Сам же был ранен и контужен. После лечения вновь вернулся на передовую.

Там он по контракту с Минобороны России находился с 24 июля 2023 года, в звании младшего сержанта выполнял роль командира группы пулеметчиков. В бою под Клещеевкой вновь произошло чудесное спасение. Осколок снаряда не попал в сердце, застряв в корпусе телефона.

Сегодня контракт закончен. Сейчас боец дома, маме наконец-то удалось обнять сына. Некоторые осколки так и остались в теле бойца, хирургам не удалось их удалить.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.