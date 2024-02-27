Космонавты Роскосмоса поделились видео с трофеем «Игр будущего» на орбите

Организаторы Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» поделились видео от космонавтов Роскосмоса, на котором можно увидеть вращающийся в невесомости трофей соревнований на фоне Земли, которую можно разглядеть в иллюминатор МКС.

«Наши друзья из Роскосмоса прислали нам от него привет! И пока он где-то далеко на орбите, ты можешь сфотографироваться с его собратом в Городе Игр Будущего», – написано в публикации во «ВКонтакте».

На трофее можно заметить автографы российских космонавтов – Героя России Олега Кононенко, космонавтов-испытателей Константина Борисова и Николая Чуба.

Напомним, 1 декабря 2023 года с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с с грузовым кораблем «Прогресс МС-25», где находится трофей «Игр будущего». 3 декабря космический грузовик «Прогресс МС-25» причалил к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции.

Город Игр будущего развернулся на площадке «Казань Экспо». Здесь для гостей организована разнообразная развлекательная программа. Так, сегодня казанцы и гости города смогут попасть на мастер-классы «Твой баскетбольный фристайл» и от роболаборатории казанского кампуса «Школы 21», а также автограф-сессию с Артемом Дзюбой. Добраться до Города Игр будущего можно на бесплатных шаттлах, также курсируют 8 дополнительных рейсов электричек.