Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Космонавты Роскосмоса поделились видео с трофеем «Игр будущего» на орбите
Организаторы Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» поделились видео от космонавтов Роскосмоса, на котором можно увидеть вращающийся в невесомости трофей соревнований на фоне Земли, которую можно разглядеть в иллюминатор МКС.
«Наши друзья из Роскосмоса прислали нам от него привет! И пока он где-то далеко на орбите, ты можешь сфотографироваться с его собратом в Городе Игр Будущего», – написано в публикации во «ВКонтакте».
На трофее можно заметить автографы российских космонавтов – Героя России Олега Кононенко, космонавтов-испытателей Константина Борисова и Николая Чуба.
Напомним, 1 декабря 2023 года с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с с грузовым кораблем «Прогресс МС-25», где находится трофей «Игр будущего». 3 декабря космический грузовик «Прогресс МС-25» причалил к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции.
Город Игр будущего развернулся на площадке «Казань Экспо». Здесь для гостей организована разнообразная развлекательная программа. Так, сегодня казанцы и гости города смогут попасть на мастер-классы «Твой баскетбольный фристайл» и от роболаборатории казанского кампуса «Школы 21», а также автограф-сессию с Артемом Дзюбой. Добраться до Города Игр будущего можно на бесплатных шаттлах, также курсируют 8 дополнительных рейсов электричек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»