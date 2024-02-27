Автограф-сессия с Дзюбой и мастер-класс про роботов: что ждет гостей Города Игр будущего

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Сегодня стартует 9-й соревновательный день Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Помимо состязаний подготовлены активности и для посетителей Города Игр будущего в «Казань Экспо».

Так, в 12 часов пройдет уже традиционный парад косплееров. Кроме того, на главной сцене в 13 часов начнется мастер-класс «Твой баскетбольный фристайл». А затем, в 14 часов, состоится встреча со спортивным директором турнира Владиславом Ершовым. Музыкальную ноту в программу внесет Государственный оркестр народных инструментов – их выступление запланировано в 15 часов, а в 17.30 амбассадор «Игр Будущего» Артем Дзюба проведет автограф-сессию.

На малой сцене в 14 часов роболаборатория казанского кампуса «Школы 21» проведет мастер-класс.

Фото: телеграм-канал «Игр будущего»

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине. Для удобства зрителей и участников организованы бесплатные шаттлы до «Казань Экспо» и 8 дополнительных рейсов электричек.

Так, сегодня бесплатные шаттлы ходят по следующему расписанию (время отправления в другие дни можно уточнять на сайте турнира):

• отправление от станции метро «Проспект Победы» в 8.30, 10.30, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.00;

• отправление от МВЦ «Казань Экспо» в 11.15, 12.45, 15.00, 16.30, 18.25, 20.00, 21.25, 22.15.

Подробнее о спортивной части расписания на 27 февраля читайте по ссылке.